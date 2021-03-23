direct رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 لدخول على الحصص الافتراضية اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442، تقدم وزارة التعليم السعودية رابط منصة مدرستي التعليمية للتعليم الإلكتروني اون لاين ليتم استكمال عملية التعليم عن بعد في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد حتى يتمكن الطلاب من متابعة دروسهم مع المعلمين وأولياء الأمور من المنزل للحفاظ على ارواح المواطنين من الطلاب أو في هيئة التدريس، وسيتم استكمال الفصل الدراسي الثاني للعام 1442 هــ على نفس مسيرة الفصل الدراسي الأول من خلال منصة مدرستي التعليمية، ونقدم لكم عبر موقعنا رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 وخطوات التسجيل بها.

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442

هذا وقد لاقي رابط منصة مدرستي التعليمية اقبالا شديدا في الدخول خلال الفترة الماضية حيث يبحث عنه جميع الطلاب الراغبين التعرف على كل ماهو جديد في منظومة التعليم حيث تعتبر منصة مدرستي هي أهم منصة سعودية متواجدة حاليًا والتي يبحث الكثير عن الرابط الرسمي الذي أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية، ويمكن للطلاب في جميع الصفوف الدراسية بالإضافة إلى المعلمين وأولياء الأمور متابعة المنصة لاستكمال العملية التعليمية بسهولة ويسر.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي 1442

أولًا عليك عزيزي الطالب او ولي الأمر او المعلم الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية السعودية.

ثانيا :على الراغب في الدخول تحديد إذا كان هذا الحساب (حساب طالب، حساب معلم، حساب ولي أمر).

ثالثا : القيام بالضغط على “تسجيل حساب جديد” في أقصى يمين الصفحة.

رابعا: إدخال بعض البيانات الرئيسية مثل رقم الهوية الشخصية ورقم الهاتف ورمز التحقق وغيرها.

أنقر على “تحقق”.

خامسا : سيتم إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف الذي قمت بكتابته تحتوي على رمز التحقق، يجب أن يتم كتابته في خانة “أدخل رمز التحقق الوارد لك”.

سادسا :سيتم إرسال اسم المستخدم وكلمة السر، ويجب الإحتفاظ بهم للتمكن من الدخول من حين لآخر.