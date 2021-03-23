رابط أسماء المرشحين للتعيين بوزارة التربية الأردنية الاستعلام عبر moe.gov.jo الإلكتروني

المرشحين للتعيين بوزارة التربية الأردنية، تتم عمليات بحث عاليه خلال الساعات الأخيرة لمعرفة أسماء من تم قبولهم بكل مديرية تعليمية، حيث قامت وزارة التربية الأردنية بالإعلان عن أسماء المرشحين للدفعة الأولي 2021، للعمل بوزارة التربية والتعليم الأردنية، وقد حددت الوزارة الرابط الذي يتم الاستعلام من خلاله عن الأسماء، وقد شمل عدد المرشحين والمرشحات عدد”2916″، بمختلف التخصصات بعدد من المراكز الموزعة على مناطق المملكة الأردنية الهاشمية.

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية الأردنية “moe.gov.jo“.

الدخول على أسماء المرشحين “من هنا“.

رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين للعمل بالتربيةاستكمال إجراءات التعيين لوزارة التربية الأردنية

أكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية، على أنه من الضروري مراجعة المرشحين للتعيين بالتعليم للمراكز التي تم ترشيحهم لها، في خلال مدة أقصاها 30 يوم، بحيث من يتعدى هذه الفترة سيكون متنازلاً عن ترشيحه للوظيفة، ولا يحق له المطالبة بالتعيين، وسوف تقوم الوزارة بالإعلان عبر موقعها الإلكتروني عن الجدول الزمني لاستكمال إجراءات التعيين، وذلك يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021، وسيتم تحديد موعد بدء العمل حسب جدول زمني تحدده الوزارة للاستلام.

الدفعة الأولي من تعيينات وزارة التربية الأردنية

قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالإعلان عن الدفعة الأولي من التعيينات لديها، وعقب ذلك تزايدت عمليات البحث لمعرفة من هم المرشحين، وقد أوضحنا خلال السطور السابقة الرابط المخصص لمعرفة الأسماء بالتفصيل.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

تهتم وزارة التربية والتعليم الأردنية بسد حاجة الوزارة من الوظائف الشاغرة، بالإعلان عن حاجتها لعدد من التخصصات وتقوم بفحص الطلبات وتحديد من ينطبق عليه الشروط، ثم تُعلن أسماء المقبولين وتبدأ في استكمال الإجراءات لإتمام التعيين، وذلك حرصاً منها على اكتمال المنظومة التعليمية وسد العجز لديها، هذا بالإضافة للاهتمام الكبير بالعملية التعليمية بالمملكة والوصول للمنافسة مع البلدان المجاورة، وتحقيق أعلي مستوي من الحصول على المادة التعليمية بأبسط الطرق.