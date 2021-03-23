لوقف سياسات واشنطن.. روسيا والصين تطالبان بقمة فى الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - ووصفت موسكو وبكين الولايات المتحدة بأنها تتصرف بطريقة هدامة، ووجهتا البلدان الدعوة لعقد قمة فى الأمم المتحدة فى بيان مشترك لهما، بعد محادثات بين وزيرى خارجية البلدين الذين تشهد علاقاتهما مع الغرب توترًا متزايدًا.

وحسبما نقلت "رويترز"، قالت وزارة الخارجية الروسية فى بيانها، إنه "فى وقت تتزايد فيه الاضطرابات الاقتصادية العالمية، ثمة ضرورة لعقد قمة للأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، لحوار مباشر حول سبل حل المشاكل المشتركة للبشرية للحفاظ على الاستقرار العالمى".

ولم يشر بيان موسكو إلى الولايات المتحدة بالاسم، إلا أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، قال فى مؤتمر صحفى بعد المحادثات مع نظيره الصينى وانج يى، إن "موسكو وبكين مستاءتان من التصرفات الأمريكية".

وأضاف لافروف، أن "واشنطن تستخدم التحالفات العسكرية والسياسية فى حقبة ما بعد الحرب الباردة لتدمير البنية القانونية العالمية"، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

كما حث البيان الروسى الصينى المشترك الدول على الكف عن التدخل فى شؤون روسيا والصين الداخلية، وقال لافروف إن "روسيا والصين تعتبران عقوبات الاتحاد الأوروبى وغيرها من الإجراءات العقابية الغربية غير مقبولة".