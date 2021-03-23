الوكالة الدولية: انتهاكات إيران صعّبت العودة للاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - وأعرب المدير العام للوكالة، رافائيل جروسى، عن اعتقاده بأن الاتفاق القديم مات، وأن الطريقة الوحيدة للمضى قدما هى فى اتفاق جديد، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الباييس" الإسبانية.
كما أكد أن الوكالة "لا تقبل استخدام إيران لقضية تفتيش المنشآت النووية كورقة ضغط". وشدد على أن السلطات الإيرانية قامت بتخصيب اليورانيوم بنسب أعلى بكثير مما يسمح به الاتفاق، لافتًا الى أن الوكالة الدولية لا تملك سلطة رفع العقوبات عن طهران.
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