بعيدًا عن الإعلام.. بوتين يتلقى لقاح كورونا مساء اليوم

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال بيسكوف للصحفيين: "لم يطعم الرئيس بعد، لكننا نتوقع ذلك بحلول نهاية اليوم، مساءً"، لافتًا إلى أنه "لن نُظهر ذلك"، وأن بوتين "لا يحب تطعيمه باللقاح أمام الكاميرات".
وبحسب الوكالة الفرنسية، رفض بيسكوف تأكيد ما إذا كان بوتين سيحصل على لقاح "سبوتنيك-فى" الشهير، أو أحد اللقاحين الآخرين اللذين طورتهما روسيا، إلا أنه أوضح أنه "سيكون أحد اللقاحات الثلاث، ولن نقول أيها على وجه التحديد"، مشيدًا بـ "فعاليتها ومصداقيتها كلها".
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قطع وعدًا قطعه بأنه سيتلقى اللقاح، فى إعلان طال انتظاره بعد أن وعد بذلك فى ديسمبر الماضى، عندما أطلقت بلاده حملة التطعيم لسكانها ضد كورونا.
ونجح اللقاح الروسى "سبوتنيك-فى"، وتم اعتماده فى 56 دولة، وحصل حتى الآن 4 ملايين شخص فقط على جرعتين من اللقاح فى روسيا، ومليونان آخران على الجرعة الأولى، أى ما يعادل 4% فقط من سكان روسيا.
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