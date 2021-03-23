منصة إحسان للأعمال الخيرية للخدمات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

منصة إحسان الخيرية هي منصة إلكترونية تم إطلاقها اليوم السبت الموافق 20 من مارس للعام الحالي 2021 ميلادية، الهدف منها هو مساعدة المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل للعمل علي رفع المستوي المعيشي لهم وخاصةً في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا ” كوفيد- 19″، والعمل على تعزيز الجهود الخيرية والعمل علي تقديم الحلول المالية والتقنية المتقدمة، وجاء القرار بإنشاء هذه المنصة بأمر سامي من سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للعمل علي استثمار الذكاء الاصطناعي لتطوير المشروعات و الخدمات التنموية واستمرارها في كافة مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، والمحاولة في تقديم منظومة ناجحة من خلال القطاعات الخاصة والقطاعات الحكومية والقطاعات الغير ربحية والشركات والهدف من ذلك رفع مساهمة القطاع الغير ربحي في إجمالي الناتج المحلي.

منصة إحسان الخيرية وأهم مزايا المنصة

من خلال المقال يمكنك التعرف علي منصة تبرع الالكترونية التي تعمل علي تقديم التبرعات إلي مستحقيها في المملكة العربية السعودية، وتتميز المنصة بعدة مميزات ومنها ما يلي:

هناك العديد من المجالات المتنوعة و التي يتمكن المتبرع من خلالها أن يقوم بتغطية العديد من جوانب العمل الخيري.

تتميز المنصة بوجود خيارات متعددة لتسريع عملية التبرع واهم هذه الخيارات هو توفير خاصية ” التبرع السريع “.

“. من خلال المنصة يمكن للمتبرع التبرع قي أي وقت يناسبه وفي أي مكان.

تتبع المنصة أعلي المعايير في الشفافية والوضوح لجميع الممارسات الإدارية و المالية.

تعمل المنصة علي تطبيق اعلي المعايير التقنية في أمن المعومات .

تعمل المنصة علي تقديم بالعناية بالمتبرعين وإرضاء رغباتهم وتقديم تقارير تعكس اثر تبرعاتهم.

منصة إحسان الخيرية

تعمل منصة أحسان علي تقديم العديد من الخدمات الأخري التي يحتاجها المواطنين من محدودي الدخل، حيث يتم صرف المبالغ المجموعة علي وحدات غسيل الكلي، كما يتم توفير جزء من الأموال لكفالة الأرامل المحتاجة، والأمهات الحاضنات للأيتام، وكسوة الطلاب المحتاجين، ومبادرة “فرجت” وكذلك تأهيل حراس الأمن، وتشرف علي المنصة العديد من الهيئات مما تجعلها تحت الرقابة الدائمة للعمل علي توصيل الدعم للمستحقين علي اكمل وجه ومن ضمن تلك الجهات وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي و الشؤون البلدية و القروية الإسكان.

كيفية التسجيل في منصة إحسان للأعمال الخيرية

أشارت المنصة إلي انه يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إلي استقبال وتقديم التبرعات في مختلف المجالات المتاحة ويتم التسجيل عن طريق اتباع الخطوات التالية: