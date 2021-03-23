تقديم طلب سداد الديون أو إعفاء من قروض أو شكاوى شخصية إلى الديوان الملكي لمواطني بالمملكة

خدمات ومساعدات الديوان الملكي، الديوان الملكي السعودي أحد أهم السلطات التي تقف بجوار المواطن السعودي في جميع الأمور الشخصية الصعبة التي يمر بها كل فرد علي حده، حيث يواجه الكثير من المواطنين بعض المشاكل المالية والاجتماعية التي تجبر كل مواطن للبحث عن حل من أجل مواجهة تلك المشاكل، ويستند المواطن السعودي في حل هذه المشاكل من خلال مساندة الديوان الملكي الذي يوفر دور الحماية الاجتماعية للمواطن لجميع المشاكل التي يتعرض لها، فجميع خدمات الديوان الملكي لها إشراف خاص من قبل خادم الحرمين الشريفين من أجل مساعدة المواطنين في كافة احتياجاتهم.

حيث يستطيع أي مواطن أن يقوم بإرسال طلب أو برقية خاصة إلى الديوان الملكي من أجل المطالبة بسداد بعض الديون المتراكمة عليه نتيجة التعرض إلى أزمات مالية مختلفة، أو الحصول علي عفو من أجل إسقاط بعض أقساط القروض الشخصية من البنوك وخاصة بنك التسليف والادخار، أو طلب المواطن العلاج علي نفقة المملكة سواء العلاج داخل المملكة أو العلاج بالخارج لعدم المقدرة المالية، وغيرها من الأمور الشخصية التي يستطيع المواطن طلبها من الديوان الملكي، وسوف نوضح لكم طريقة إرسال طلب شخصي لسداد الديون أو الإعفاء من قروض وغيرها من الطلبات الشخصية إلى خدمات ومساعدات الديوان الملكي.

برقيات يمكن إرسالها إلى خدمات ومساعدات الديوان المكي من أجل المساعدة

يتسلم الديوان الملكي بعض الطلبات الخاصة من المواطنين للكثر من الأغراض الشخصية المختلفة التي يتعرض لها البعض، من أجل البت في القرارات والموافقة عليها بعد دراسة الطلبات وأحقية كل فرد في المساعدة ومن هذه الطلبات:

هناك طلبات خاصة من المواطنين من أجل سداد الديون الخاصة بهم بسبب عدم القدرة المالية علي سداد هذه الديون، وذلك وفق ظروف تم التعرض لها، كما يتلقى الديوان الملكي بعض الطلبات الخاصة بإسقاط الحق العام بأحكام القصاص وأحكام السجن الخاصة بالمواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

ويتلقى الديوان الملكي بعض الطلبات الخاصة بتوفير العلاج علي نفقة المملكة، بسبب عدم القدرة المالية علي توفير العلاج المناسب، كما انه من الممكن إرسال برقيات وطلبات خاصة بفحص بعض الشكاوى الخاصة المقدمة ضد شخص أخر أو ضد مسئول بالمملكة ولم يتم النظر فيها من قبل.

ويتلقى الديوان الملكي أيضاً طلبات خاصة من المواطنين من أجل الموافقة علي الإعفاء من سداد بعض القروض الخاصة من بنك التسليف، أو القروض الزراعية والتي لم يستطع من خلالها المواطنين استكمال سددا الأقساط المحددة شهرياً بسبب التعرض إلى ظروف مالية وظروف قهرية صعبة، ويتم تقديم طلب شخصي للديوان الملكي، موضحاً سبب عدم القدرة علي سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض الذي تم الحصول عليه.

طريقة تقديم طلب معروض علي الديوان الملكي لجميع الطلبات المختلفة

تقديم برقية مساعدة من الديوان الملكي يبدأ من خلال أن يقوم كل مواطن مقيم داخل المملكة بكتابة خطاب موجه إلى الديوان الملكي وتقديم التحية إلى خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية.

ثم يقوم المواطن بتقديم عرض تفصيلي خاص عن الطلب الذي تم تقديمه من خلال شرح التفاصيل، حيث يتم تحديد نوع الطلب الشخصي سواء سداد ديون أو علاج بالداخل أوالخارج، أو الحصول علي قطعة أرض أو تقديم شكوي وغيرها من الطلبات المتنوعة التي يرغب بها كل مواطن، ثم يتم ذكر سبب الوصول إلى هذه المشكلة مع إدراج بعض الأوراق التي تثبت صحة المشكلة التي تم تقديمها إلى الديوان الملكي، ثم يتم ختام الطلب بتوجيه الشكر إلى ملك المملكة العربية السعودية.

عنوان بريد هيئة الديوان الملكي بالسعودية

قد تم تحديد عنوان بريد الديوان الملكي من أجل إرسال جميع الطلبات الشخصية لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وهو: الهدأ 7636- مدينة الرياض 12911- المملكة العربية السعودية.

التقديم علي منحة أرض من الديوان الملكي السعودي

يمكن للمواطنين الذين يتم تصنيفهم من الديوان الملكي علي أنهم من فئة محدودي الدخل، أن يقوموا بالتقديم علي منحة الحصول علي قطعة أرض، وذلك من قطع الأراضي التي تخصصها الحكومة السعودية للأفراد الغير قادرين وتوفير سكن مناسب لهم وحياة كريمة لهم، علي أن يقوم المواطن بتقديم جميع المستندات التي تثبت عدم قدرته علي السكن أو عدم القدرة علي سداد قيمة الإيجار، أو نتيجة التعرض إلى أي ظروف خارجه عن أرداته أدت إلى عدم قدرته على إيجاد بديل مناسب للسكن.

أرقام التواصل مع خدمة عملاء الديوان الملكي

يوفر الديوان الملكي بالمملكة أرقام خاصة به من أجل التواصل لجميع المواطنين الراغبين في تقديم طلب أو الاستفسار عن طلب قد تم تقديمه ولم يتم الرد عليه، فهناك رقم أرضي للاتصال وهو 8004000000، ويمكن التواصل مع رقم الدعم الموحد لجميع المواطنين وهو 920022220، كما يمكن الاتصال من الخارج من خلال هذا الرقم التالي 920030003.