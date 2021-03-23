طريقة أصدار سجل تجاري لمتجرك ألإلكتروني داخل المملكة العربية السعودية

أصحبت التجارة ألإلكترونية جزء لا يتجزأ من مقاومات الاقتصاد داخل البلدان في العالم العربي، وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة تلك الدول التي أصبحت تهتم بالتجارة ألإلكترونية واستثماراها،وذلك عن طريق تنظيم المعاملات الخاصة بالتجارة الإلكترونية تحت رعاية الحكومة وإصدار سجل تجاري لهذه المتاجر الإلكترونية، وذلك حفاظا على هذه التجارة وتطويرها ووضعها بشكل قانوني وأيضا حماية المستهلك الذي يتلقى الخدمة أو المنتج من خلال هذه التجارة، والحفاظ على المستهلك من النصب والغش الموجودة في كثير من المتاجر الإلكترونية داخل المملكة ، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على خدمة معروف ألإلكترونية التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار داخل المملكة لمساعدة أصحاب المتاجر ألإلكترونية وأيضا المتسوقين، كما أيضا سوف نشرح بالخطوات كيفية أنشاء سجل تجاري إلكتروني في وقت قياسي فتابعونا.

تعد خدمة معروف التي قدمتها وزارة التجارة والاستثمار من اهم الخطوات في تدعيم التجارة الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعمل هذه الخدمة على تحسين التجارة الإلكترونية داخل المملكة من خلال تعزيز الثقة بين أصحاب المتاجر ألإلكترونية والمتسوقين على ألأنترنت وبالتالي تكون عملية التجارة الإلكترونية اكثرا أمنا وثقة لدى المتسوقين، وأيضا سوف تعمل على تنمية التجارة الإلكترونية وتطويرها وزيادة حجم استثماراها في المستقبل.

لإنشاء سجل تجاري إلكتروني يجب على صاحب المتجر أن يكون لديه حساب على منصة أبشر أولا لكي تستطيع الاستفادة من تلك الخدمة.