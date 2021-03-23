أخبار اليمن : سلاح الجو اليمني يستهدف مطار أبها الدولي

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سلاح الجو اليمني يستهدف مطار أبها الدولي

استهدف سلاح الجو المسير، اليوم مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف K2. سلاح الجو اليمني يستهدف مطار أبها الدولياستهدف سلاح الجو المسير، اليوم مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف K2. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف بطائرة مسيرة نوع قاصف K2 مطار أبها محققا إصابة دقيقة. وأشار إلى أن استهداف مطار أبها يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان والحصار الشامل على الشعب اليمني. وأكد متحدث القوات المسلحة أن العمليات مستمرة طالما استمر العدوان والحصار.

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