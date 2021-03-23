عون يؤكد حرص لبنان على التعاون مع القوات الدولية فى الجنوب

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على تثبيت الاستقرار فى المنطقة الجنوبية، وحرصه على التعاون بين الجيش اللبنانى والقوات الدولية "اليونيفيل"، العاملة فى الجنوب.





وخلال استقباله نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان، نجاة رشدى، اليوم، حذر الرئيس اللبنانى مما خلفه تسرب المواد النفطية من شواطئ فلسطين المحتلة إلى الشواطئ اللبنانية، من أضرار فى الثروة البيئية والمائية التى ظهرت بعد المسح الميداني والجوى الذى أجرى للمياه والشواطىء اللبنانية. وبحسب بيان الرئاسة اللبنانية، تطرق اللقاء إلى استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتى كانت موضع إدانة فى مجلس الأمن، إضافة إلى أهمية تشكيل حكومة جديدة لمواجهة التطورات الراهنة وتحديد الأولوليات لإعادة النهوض بالبلاد.

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