الفلبين تحتج رسميًا بعد خرق زوارق صينية لمياهها الإقليمية

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أشار المسؤولون الفلبينيون إلى رسو نحو 220 زورقًا، يُعتقد أن على متنها قوات بحرية صينية، عند منطقة شعاب ويتسون التى تطلق عليها الفلبين اسم "شعاب جوليان فيليب"، فى 7 مارس الجارى.
وقالت وزارة الخارجية الفلبينية فى احتجاج دبلوماسى، إن "استمرار نشر الزوارق الصينية ووجودها ونشاطها يمثل تعديًا على سيادة الفلبين".
فيما قالت السفارة الصينية لدى مانيلا، إن الزوارق هى مراكب صيد رست هناك لسوء أحوال البحر. ورفضت السفارة الصينية هذه المزاعم، قائلة: "لا توجد ميليشيا بحرية صينية كما يزعمون. أى تكهنات من هذا النوع لا تنجح إلا فى إثارة التوتر دون داع".
ومن جانبه، قال وزير الدفاع الفلبينى ديلفين لورينزانا، إن وجود زوارق المييشيا "استفزاز واضح من أعمال عسكرة المنطقة"، داعيًا الصين إلى سحبها.
وقالت السفارة الأمريكية لدى مانيلا، إن الزوارق الصينية تجوب المنطقة منذ أشهر بأعداد متزايدة بصرف النظر عن الطقس، واتهمت الصين باستخدام قواتها البحرية "لترويع واستفزاز وتهديد دول أخرى".
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