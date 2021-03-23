عاجل.. اليمن: قصف حوثى على مخيمات النازحين فى مأرب بالأسلحة الثقيلة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية" فى أنباء عاجلة، منذ قليل، أوضح الإريانى أن قصف الحوثيين لمخيم النازحين فى مأرب جاء بعد وصول منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إلى الموقع.

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