زعيم المعارضة يائير: الانتخابات هى ساعة الحقيقة لإسرائيل

جدة - نرمين السيد - وقال السياسى الإسرائيلى: "فى النهاية لنا خياران، إما حزب يش عتيد، هناك مستقبل القوى، أو حكومة ضبابية وخطيرة وعنصرية ومعادية للمثليين، تأخذ أموال من يكدون فى العمل لتعطيها لمن لا يعمل".
وأضاف يائير خلال الإدلاء بصوته فى الانتخابات مع زوجته ليهى لابيد، إن الحكومة "لا تعمل من أجل الذين يحافظون على استمرار هذا البلد ويدفعون الضرائب ويخدمون فى الجيش".
وبجسب عدة استطلاعات للرأى فى إسرائيل، فإن حزب لابيد سيأتى فى المرتبة الثانية، بعد حزب الليكود الذى يزعمه رئيس وزراء دولة الاحتلال منذ 2009، بنيامين نتنياهو.
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