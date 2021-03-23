لليوم الثانى.. إصابات كورونا تتخطى 400 حالة فى السعودية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزراة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 400 إصابة بفيروس كورونا لليوم الثانى على التوالى، منذ أشهر.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزراة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 400 إصابة بفيروس كورونا لليوم الثانى على التوالى، منذ أشهر. وكانت وزارة الصحة، قد سجلت أمس 404 إصابات بالفيروس، وشفاء 387 حالة، كما رصدت الوزارة ارتفاع حالات الإصابة الحرجة إلى نحو 600.

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