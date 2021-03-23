للمرة الأولى.. رئيس وزراء إثيوبيا يعترف بدخول قوات إريترية لمحاربة تيجراى

جدة - نرمين السيد - أقر رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، اليوم الثلاثاء، وللمرة الأولى، بدخول قوات من إريتريا المجاورة إلى منطقة تيجراى الشمالية، للحرب جنبًا إلى جنب الجيش الإثيوبى خلال الصراع المستمر منذ خمسة أشهر ضد عرقية التيجراى فى شمال البلاد.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال أبى أحمد، إن القوات الإريترية دخلت مناطق على امتداد الحدود الإثيوبية، مبررًا ذلك بقلقها من التعرض لهجمات من قوات تيجراى. وفى إقرار صريح بفتح بلاده للمحاربين الأجانب من إريتريا وتعاونهم مع الجيش الإثيوبى ضد عرقية إثيوبية، أضاف رئيس الوزراء الإثيوبى، أن الإريتريين وعدوا بالمغادرة عندما يتمكن الجيش الإثيوبى من السيطرة على الحدود.

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