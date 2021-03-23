مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والشرطة تهدد المصلين

جدة - نرمين السيد - قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن 82 مستوطنا اقتحموا الأقصى، خلال الفترة الصباحية من هذا اليوم من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته.
وأوضحت "الأوقاف" أن شرطة الاحتلال الإسرائيلى هددت وحذرت المصلين من التواجد فى المنطقة الشرقية فى باحات المسجد الأقصى المبارك، ومنعتهم من التواجد فى محيط مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد الأقصى لتأمين الطريق أمام اقتحامات المستوطنين اليومية.
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