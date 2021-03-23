طريقة دخول منصة مدرستي ومميزات خدماتها التعليمية

دخول منصة مدرستي والتي تُعد من المنصات المتميزة والتي تقدم خدمة التعليم عن بُعد في المملكة العربية السعودية، والتي أثبتت جدارتها وتفوقها خلال الآونة الأخيرة وتميزها في العمل الاجتماعي، ولذلك حصلت على جائزة الإميرة صيتة بنت عبد العزيز.

منصة مدرستي المنصة التي ظهرت بعد تعرض البلاد لجائحة كورونا، ولذلك بدأ الاتجاه إلى طرح فكرة التعليم عن بُعد بعد توقف الدراسة، ولقد أثبتت المنصة أن فكرة التعليم من خلال الانترنت فكرة رائدة ومتميزة.

يجب على الطالب تسجيل الدخول على المنصة، وذلك من خلال الدخول على رابط المنصة، ثم ملئ استمارة التسجيل بكتابة كافة المعلومات الخاصة بالطالب كالاسم، وتاريخ الميلاد، والصف الدراسي، والبريد الالكتروني وبيانات أخرى.

يقوم الطالب بالنقر على الدرس.

ثم الضغط على زر “حضور”، وبهذه الطريقة يكون قد تم إثبات حضوره في الدرس.

أما في حالة الرغبة في حل الواجبات فيتم ذلك من خلال الضغط على زر (واجباتي)، والتي يستطيع الطالب من خلالها ارسال الواجبات إلى المعلم مما يتيح لولي الأمر متابعة مستوى الطالب من خلال تقييم هذه الواجبات.

تُعد المنصة بمثابة حلقة وصل بين قادة المدارس والمشرفين والمعلم والطالب وولي الأمر.

تقدم المنصة مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية كالفصول الافتراضية.

أتاحت للطالب البريد الالكتروني.

تقوم المنصة بتوفير جميع الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية.

يتوفر بالمنصة خدمة (بنك الأسئلة) والتي تشتمل على ألف سؤال لجميع الصفوف.

توفير جميع أدوات الأوفيس 365.

تتيح منصة مدرستي المختبرات الافتراضية.

عند دخول منصة مدرستي يجد الطالب أن المعلمين قاموا بوضع ما يزيد عن 400 ألف خطة للدرس.

طريقة دخول الطالب لمنصة مدرستيمميزات منصة مدرستي