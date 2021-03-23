الهيئة العامة للعقار إطلاق برنامج توطين مهن القطاع العقاري تدريب وتوظيف 11 ألف مواطن ومواطنة

تم إطلاق برنامج توطين مهن القطاع العقاري صباح اليوم للمساهمة في تدريب وتوظيف أكثر من 11 الف مواطن ومواطنة من أبناء المملكة العربية السعودية الباحثين عن فرص عمل حقيقية، وبرنامج توطين مهن القطاع العقاري هو برنامج تاهيلي يعمل علي إعداد المتقدمين للحصول علي القدر الكافي من المعلومات والخبرات التي تمكنهم من العمل في القطاع العقاري وذلك بعد حصول المتقدم علي مايكفي من التدريب من المعهد العقاري السعودي ليصبح الأفراد متمكننين من شغل وظائف متخصصة في السوق العقاري، ويتم التدريب من قبل الهيئة العامة للعقار بالإشتراك مع صندوق الموارد البشرية”هدف”.

موعد برنامج توطين مهن القطاع العقاري

نقدم لحضراتكم موعد برنامج توطين مهن القطاع العقاري الذي أعلنت عنة الهيئة العامة للعقار بالإشتراك مع صندوق الموارد البشرية “هدف”، حيث يمكنكم التقديم بداية من اليوم الثلاثاء 10 شعبان 1442، ويهدف برنامج توطين مهن القطاع العقاري لرفع وتطوير كفائة كل من لدية الرغبة للعمل في القطاع العقاري، واليكم أهم مميزات هذا البرنامج

توفير فرص مجانية للتدريب الفعلي والحصول علي شهادة معتمدة للعمل في القطاع العقاري.

تدريب وتوظيف أكثر من 11.200 شاب وفتاة من المملكة العربية السعودية.

المتقدم سعودي الجنسية.

إن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم 18 عام ولا يزيد عن العمر عن 60 عام كذلك.

المتقدم لا يشغل إي وظيفة أخري في قطاعات الدولة في القطاع العام أو الخاص.

لم يسبق واستفاد المتقدم من برنامج توطين مسبقا.

لا يمتلك المتقدم سجلا تجاريا.

شروط الإلتحاق برنامج توطين مهن القطاع العقاري

واليكم أهم الدورات المتاحة حاليا

أخصائي تسويق.

وساطة عقارية.

مدير إتحاد ملاك.

مدير مرافق.

وتبدأ عمليات التقديم بداية من اليوم، ويمكنكم الآن التقديم علي برنامج توطين مهن القطاع العقاري وضمان فرص حقيقية للتدريب والعمل.