البسبوسه المظبوطه بكل اسرارها طريه مرملة متماسكه مثل أشهر محلات الحلواني

البسبوسه المظبوطه بكل اسرارها طريه مرملة من أكثر الأشياء التي يبحث عنها جميع النساء للتعرف ايضا على اسرارها، لكي يقوموا بتحضيرها بصفة مستمرة في في شهر رمضان وفي كافة المناسبات المختلفة ويوجد ايضا العديد التي يقوم في تحضير البسبوسة، بالقشطة أوالبسبوسة بالكريمة أو البسبوسة بالنوتيلا، فكل واحدة منهن لديها مذاق مختلف، وطعم رائع واليوم سوف نقوم بتحضير البسبوسة بطريقتين مختلفتين. البسبوسه المظبوطه بكل اسرارها طريه مرملة متماسكه المقادير: 2 كوب ونصف من السميد

خمس ملاعق من الحليب السائل.

2 ملعقة من الحليب البودر.

كيس من على البيكنج بودر.

كوب ونصف من السمن.

كوب الا ربع من جوز الهند من السكر.

كوب الاربع من الشربات طريقة تحضير البسبوسة بالسميد احضري وعاء عميق ضعي في السميد والبيكنج باودر.

وقومي بتقليبه هذه المكونات جيدا.

كما يمكنك ايضا أن تضيفي ملعقة من الدقيق

وقومي بتقليب الخليط جيدا.

وبعد ذلك قومي باضافة الفانيليا والسكر.

لابد أن يكون هذه المكونات متماسكة.

لذلك يمكنك ايضا أن تضيفي كمية بسيطة من الجوز هند.

قومي بتحضير الصينية وضعي فيها كمية بسيطة من السمن.

ثم قومي بإشعال الفرن.

وبعد ذلك ضعي هذه الصينية في الفرن واتركيها لمدة 15 دقيقة.

ثم ابداء بإخراجها.

وقومي بوضع على الشربات البارد علي البسبوسة الساخنه.

و لكن يفضل أن يتم تغطية البسبوسة جيدا لكي تشرب كمية الشربات.

ونبدأ بتقديمها بالهنا والشفا. تحضير البسبوسة بجوز الهند المقادير: كوب ونصف من السميد.

نصف كوب من الزبدة.

كوب وربع من الجوز هند المفرومة.

2 كوب من السميد.

كوب و نصف من الحليب.

ملعقتين من الزبادي

ملعقتين من البيكنج باودر.

ثلاث مرات من الفانيليا السائلة.

كوب ونصف من الشربات طريقة تحضير البسبوسة يوضع البيكنج باودر مع السميد في وعاء واسع ثم نضيف السمن.

وكمية من الحليب ثم نقوم باضافة الجوز الهند المبشور.

اخلطي جميع المكونات جيدا ويجب أن نقوم بالتقليب بصفة مستمرة.

ثم نضع باقى المكونات الاخرى من الفانيليا والسكر وملعقة واحدة من عسل الجلوكوز.

احضري صينية وضعي فيها ملعقة من الزبدة.

ثم قومي باضافة هذا المزيج من البسبوسة على على الصينيه

ثم نقوم بتركها نصف ساعة قبل دخولها الفرن.

ونبدأ بعد ذلك بانتهاء هذه المدة في الفرن.

ونقوم بوضع ايضا الشربات الساخن عليها بعد اخراجها من الفرن في مدة 10 دقائق. الوسوم

البسبوسه المظبوطه بكل اسرارها طريه مرملة من أكثر الأشياء التي يبحث عنها جميع النساء للتعرف ايضا على اسرارها، لكي يقوموا بتحضيرها بصفة مستمرة في في شهر رمضان وفي كافة المناسبات المختلفة ويوجد ايضا العديد التي يقوم في تحضير البسبوسة، بالقشطة أوالبسبوسة بالكريمة أو البسبوسة بالنوتيلا، فكل واحدة منهن لديها مذاق مختلف، وطعم رائع واليوم سوف نقوم بتحضير البسبوسة بطريقتين مختلفتين. البسبوسه المظبوطه بكل اسرارها طريه مرملة متماسكه المقادير: 2 كوب ونصف من السميد

خمس ملاعق من الحليب السائل.

2 ملعقة من الحليب البودر.

كيس من على البيكنج بودر.

كوب ونصف من السمن.

كوب الا ربع من جوز الهند من السكر.

كوب الاربع من الشربات طريقة تحضير البسبوسة بالسميد احضري وعاء عميق ضعي في السميد والبيكنج باودر.

وقومي بتقليبه هذه المكونات جيدا.

كما يمكنك ايضا أن تضيفي ملعقة من الدقيق

وقومي بتقليب الخليط جيدا.

وبعد ذلك قومي باضافة الفانيليا والسكر.

لابد أن يكون هذه المكونات متماسكة.

لذلك يمكنك ايضا أن تضيفي كمية بسيطة من الجوز هند.

قومي بتحضير الصينية وضعي فيها كمية بسيطة من السمن.

ثم قومي بإشعال الفرن.

وبعد ذلك ضعي هذه الصينية في الفرن واتركيها لمدة 15 دقيقة.

ثم ابداء بإخراجها.

وقومي بوضع على الشربات البارد علي البسبوسة الساخنه.

و لكن يفضل أن يتم تغطية البسبوسة جيدا لكي تشرب كمية الشربات.

ونبدأ بتقديمها بالهنا والشفا. تحضير البسبوسة بجوز الهند المقادير: كوب ونصف من السميد.

نصف كوب من الزبدة.

كوب وربع من الجوز هند المفرومة.

2 كوب من السميد.

كوب و نصف من الحليب.

ملعقتين من الزبادي

ملعقتين من البيكنج باودر.

ثلاث مرات من الفانيليا السائلة.

كوب ونصف من الشربات طريقة تحضير البسبوسة يوضع البيكنج باودر مع السميد في وعاء واسع ثم نضيف السمن.

وكمية من الحليب ثم نقوم باضافة الجوز الهند المبشور.

اخلطي جميع المكونات جيدا ويجب أن نقوم بالتقليب بصفة مستمرة.

ثم نضع باقى المكونات الاخرى من الفانيليا والسكر وملعقة واحدة من عسل الجلوكوز.

احضري صينية وضعي فيها ملعقة من الزبدة.

ثم قومي باضافة هذا المزيج من البسبوسة على على الصينيه

ثم نقوم بتركها نصف ساعة قبل دخولها الفرن.

ونبدأ بعد ذلك بانتهاء هذه المدة في الفرن.

ونقوم بوضع ايضا الشربات الساخن عليها بعد اخراجها من الفرن في مدة 10 دقائق.

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