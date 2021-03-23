مواعيد امتحانات أبناؤنا في الخارج وطريقة الاستعلام عن أرقام جلوس للطلبة

مواعيد امتحانات أبناؤنا في الخارج هو خبر يهم جميع المغتربين والمقيمين في مختلف الدول، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني إلي انه تم تحديد مواعيد جميع المراحل التعليم المختلفة علي حسب كل مادة بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي، ومن المقرران يؤدي الطلاب الامتحانات في المنزل بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات انتشار أزمة فيروس كورونا ” كوفيد- 19″، وذلك حرصاً علي صحة وسلامة الطلبة والطالبات، ويتم تحديد موعد كل مادة دراسية علي أن يقوم الطالب بطباعة الامتحان والإجابة علية في المنزل، بنظام الأوبن بوك، وعلي الطلبة كتابة الاسم الرباعي لهم ورقم الجلوس الخاص بهم ، كما يجب كتابة اسم السفارة التي يتبعها- الدولة والصف الدراسي، علي إن يتم تسليم الامتحانات في السفارة أو المكتب الثقافي حسب الموعد الذي يتم تحديده من قبل السفارة. مواعيد امتحانات أبناؤنا في الخارج مواعيد امتحانات أبناؤنا في الخارج أولاً:- من الصف الرابع حتي السادس الابتدائي علي النحو التالي: يوم السبت القادم الموافق 3 من أبريل يتم اختبار الطلاب في اللغة العربية واللغة الأجنبية ومادة العلوم.

يوم الثلاثاء 6 أبريل، مادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية والدين والمستوي الرفيع. ثانياً:– مواعيد المرحلة الاعدادية علي النحو التالي: السبت المقبل الموافق 3 أبريل مادة اللغة العربية و مادة الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية الأولي والثانية.

الثلاثاء الموافق 6 أبريل مادة الجبر والإحصاء ومادة العلوم والرسم.

الخميس الموافق 8 أبريل مادة الهندسة و مادة الدين ومستوي رفيع للغة الأولي. ثالثاً:- الصف الأول الثانوي علي النحو التالي: 3 أبريل ، مادة اللغة العربية واللغة الأولي.

5 أبريل مادة الرياضيات و التربية الوطنية والتاريخ.

8 أبريل اللغة الثانية ومادة الدين.

10 أبريل مادة الكيمياء ومادة الجغرافيا ومادة الأحياء.

13من أبريل مادة الفيزياء ومبادئ الفلسفة ومستوي رفيع. الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلبة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلبة أشارت وزارة التربية والتعليم الفني إلي انه اصبح بإمكان الطلبة الاستعلام عن أرقام الجلوس الخاصة بهم عن طريق الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للحصول علي الأرقام ، ومن المقرر البدء في الامتحانات ابتداءً من يوم السبت المقبل الموافق 3 من أبريل للعام الحالي 2021 للصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي. الوسوم

مواعيد امتحانات أبناؤنا في الخارج هو خبر يهم جميع المغتربين والمقيمين في مختلف الدول، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني إلي انه تم تحديد مواعيد جميع المراحل التعليم المختلفة علي حسب كل مادة بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي، ومن المقرران يؤدي الطلاب الامتحانات في المنزل بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات انتشار أزمة فيروس كورونا ” كوفيد- 19″، وذلك حرصاً علي صحة وسلامة الطلبة والطالبات، ويتم تحديد موعد كل مادة دراسية علي أن يقوم الطالب بطباعة الامتحان والإجابة علية في المنزل، بنظام الأوبن بوك، وعلي الطلبة كتابة الاسم الرباعي لهم ورقم الجلوس الخاص بهم ، كما يجب كتابة اسم السفارة التي يتبعها- الدولة والصف الدراسي، علي إن يتم تسليم الامتحانات في السفارة أو المكتب الثقافي حسب الموعد الذي يتم تحديده من قبل السفارة. مواعيد امتحانات أبناؤنا في الخارج مواعيد امتحانات أبناؤنا في الخارج أولاً:- من الصف الرابع حتي السادس الابتدائي علي النحو التالي: يوم السبت القادم الموافق 3 من أبريل يتم اختبار الطلاب في اللغة العربية واللغة الأجنبية ومادة العلوم.

يوم الثلاثاء 6 أبريل، مادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية والدين والمستوي الرفيع. ثانياً:– مواعيد المرحلة الاعدادية علي النحو التالي: السبت المقبل الموافق 3 أبريل مادة اللغة العربية و مادة الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية الأولي والثانية.

الثلاثاء الموافق 6 أبريل مادة الجبر والإحصاء ومادة العلوم والرسم.

الخميس الموافق 8 أبريل مادة الهندسة و مادة الدين ومستوي رفيع للغة الأولي. ثالثاً:- الصف الأول الثانوي علي النحو التالي: 3 أبريل ، مادة اللغة العربية واللغة الأولي.

5 أبريل مادة الرياضيات و التربية الوطنية والتاريخ.

8 أبريل اللغة الثانية ومادة الدين.

10 أبريل مادة الكيمياء ومادة الجغرافيا ومادة الأحياء.

13من أبريل مادة الفيزياء ومبادئ الفلسفة ومستوي رفيع. الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلبة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلبة أشارت وزارة التربية والتعليم الفني إلي انه اصبح بإمكان الطلبة الاستعلام عن أرقام الجلوس الخاصة بهم عن طريق الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للحصول علي الأرقام ، ومن المقرر البدء في الامتحانات ابتداءً من يوم السبت المقبل الموافق 3 من أبريل للعام الحالي 2021 للصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي.

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