ماذا قالت حورية فرغلي قبل ساعات على دخولها غرفة العمليات؟

طمأنت الفنانة حورية فرغلي، محبيها على حالتها الصحية، عقب إجرائها العملية الجراحية الثانية منذ أيام، موضحة أن وجهها بدأ يتحسن، ويصبح أفضل مما كان عليه بعد الظروف التي مرت بها.

وكشفت حورية فرغلي في تصريحات لموقع دوت الخليج، عن تفاصيل العميلة الجراحية الجديدة التي تجريها في أنفها بالولايات المتحدة الأميركية، حيث أجرت عمليتين جراحيتين في أنفها، ثم العملية الثالثة سوف تجريها يوم الأربعاء، بينما العملية الجراحية الرابعة والأخيرة، سوف يخبرها الطبيب المعالج بموعدها المحدد في وقت لاحق.

وأضافت حورية أن حالتها الصحية أصبحت جيدة ومستقرة بفضل دعم أسرتها لها ومحبيها، مشيرة أنها غاضبة مما تتعرض له من قبل البعض عبر مواقع التواصل، عقب تداول متابعين صورة قديمة لها منذ ست سنوات عندما أزال الأطباء "العظمة والمسمار" من أنفها. ولفتت إلى أن وجهها صار أفضل الآن بكثير من الصورة القديمة التي يتم تداولها. ووعدت بالكشف عن صورة جديدة لها بعد إزالة "الشاش" من أنفها بأمر الطبيب.

وأشارت إلى أنها "سوف تقضي شهر رمضان الكريم في الولايات المتحدة لظروف العملية، وهذه هي المرة الأولى التي تقوم بطقوسها الدينية بأميركا خلال الشهر الفضيل، وسوف تعود إلى مصر بعد عيد الفطر المبارك".

وأفادت بأنها ستواصل عاداتها السنوية في الشهر الكريم رغم ظروف العملية، بداية من الصيام وتلاوة القرآن، مطالبة محبيها بالدعاء لها حتى تتماثل للشفاء العاجل في أقرب وقت.

واختتمت الفنانة حورية فرغلي، حديثها بالإشارة إلى أن الفنانة رانيا محمود ياسين تتواصل معها بشكل مستمر، وهي من أقرب أصدقائها بالوسط الفني، وقد دعمتها بشكل كبير خلال محنتها. وأوضحت أن أسرتها تقف معها في كل خطوة تتخذها.

وحورية فرغلي من مواليد العام 1976، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر في العام 2002. اتجهت لمجال التمثيل في العام 2010 وشاركت في بطولة عديد من الأعمال الدرامية والسينمائية. ومن أبرز أعمالها الدرامية مسلسل ساحرة الجنوب.