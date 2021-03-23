رابط التسجيل في نظام نور مرحلة رياض الأطفال نظام الثلاث مستويات 25 شعبان 1443

ننشر لكم رابط التسجيل في نظام نور مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1443 هجري بعد صدور قرار التعميم لتسجيل مرحلة رياض الأطفال لنظام الثلاث مستويات الأول والثاني والثالث في مرحلة رياض الأطفال وقد حدد الوزارة أعمار القبول لهذه المستويات لكل مرحلة على حد بالنسبة للثلاث سنوات وفق تاريخ الميلاد من خلال السطور الأتية سوف أوضح لكم عن طريق نظام نور للروضة و شروط التسجيل بالإضافة إلى المواعيد التي أعلنت عنها وزارة التعليم بالسعودية.

رابط نظام نور للتسجيل في مرحلة رياض الأطفال 1443

من خلال نظام نور المتاح لولي الأمر يمكن له تسجيل كافة البيانات الشخصية بولي الأمر من اسم المستخدم وكلمة المرور لمتابعة سير العملية التعليمية لللأبناء أثناء الدراسة أو تسجيل طالب مستجد في الفصل الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم أو في الحصول على رابط التسجيل للدخول في نظام نور وذلك من خلال الرابط الرسمي المتوفر أمامك https://noor.moe.gov.sa/.

متى يبدأ تسجيل الروضة 1443

بمجرد سماع إعلان وزارة التعليم السعودية عن فتح باب التسجيل لرياض الأطفال المعمم الثلاث سنوات يسعى أولياء الأمور الى التسجيل عبر نظام نور لرياض الأطفال خلال الفترة التي قامت بتحديدها الوزارة قبل انتهاء فترة التسجيل وقد حدد الوزارة مواعيد تسجيل رياض الأطفال في الروضات الحكومية للعام الدراسي من يوم الأربعاء 25 شعبان 1442 هجرية الموافق سبعة أبريل 2021 ميلادية.

شروط التسجيل بمرحلة رياض الأطفال

من خلال وزاره التعليم السعودي حدد عدد شروط وضوابط من اجل إتمام عملية التسجيل في نظام نور لمرحلة رياض الأطفال وهي كالاتي:-

المستوى الأول: “الخاص بالروضة الأهلية والعالمية وجاء ذلك وفقا لهذا المستوى من 23 محرم 1439 هجرية الموافق 13 أكتوبر 2017 و حتى تاريخ 22 محرم 1440 هجريا الموافق 2 أكتوبر 2018 ميلادية.

المستوى الثاني: وجاء ذلك وفقا لتاريخ الميلاد لهذا المستوى من 23 محرم 1438 هجرية الموافق 24 أكتوبر 2016 وحتى 22 محرم 1439 هجريا الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلادية.

المستوى الثالث:من 23 محرم 1437 هجرية الموافق 5 نوفمبر 2015 ميلادية وحتى 22 محرم 1438 هجريا الموافق 23 أكتوبر 2016 ميلادية.

أولويات القبول في روضات المدارس

قد أعلنت الوزارة عن أولويات القبول في الروضات و مدارس الطفولة الحكومية وهي كالاتي:

يشترط أن تكون الأولوية الأولي للقبول لمن يسجل الأطفال السعوديين و الأطفال غير السعوديين من أم سعودية.

الأولوية الأولي لقبول التسجيل في مرحلة رياض الأطفال المتقدمين للمستوى الثالث.

بالنسبة لقبول الأطفال في المستوى الثاني يتم قبولهم في حالة توفر شواغر بعد الانتهاء من قبول كافة طلبات جميع المتقدمين لتسجيل المستوى الثالث وذلك بتاريخ 7/1/1443 هجرية.

أتاحت الوزارة رابط تسجيل رياض الأطفال الحكومية والأهلية فى حساب ولي الأمر بنظام نور.

وصلنا الى نهاية هذا المقال من موقع ثقفني الإخباري والذي قدمنا من خلاله شروط تسجيل رياض الأطفال ورابط نظام نور والمواعيد المعلن عنها من جانب وزارة التعليم السعودي.