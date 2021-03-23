نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية ألترم الأول 2021 برقم الجلوس عبر موقع بوابة الأزهر الإلكتروني

أعلنت أمس نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2021، من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمشيخة الأزهر وأعلن النتيجة الدكتور / محمد الضويني، نيابة عن فضيلة الإمام شيخ الجامع الأزهر الدكتور / أحمد الطيب، وعقد المؤتمر وسط إجراءات احترازيه شديدة، وأقتصر على بعض قيادات الأزهر منعاً لتفشي وباء كورونا المستجد، وجاءت النتيجة جيدة أسعدت الطلاب وفيما يلي تفاصيل النتيجة التي أعلنت أمس.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

أعلن الدكتور محمد الضويني أن عدد الطلاب في الشهادة الإعدادية الأزهرية على مستوى الجمهورية يبلغ 126 ألف 959 طالب وطالبة، أدا منهم الامتحانات عدد 110 ألف 489 طالب وطالبة، وجاءت نسبة النجاح العامة، 88.14% وهي نسبة ممتازة، مقارنته بالظروف التي أقامت فيها الامتحانات في ظل وباء كوفيد 19 وتأثيره السلبي على العملية التعليمية في مختلف مراحل التعليم.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

يمكن لجميع الطلاب الذين أدوا الامتحانات الدخول على، رابط البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف والاستعلام عن النتيجة، من خلال تسجيل أرقام جلوسهم وأتباع الخطوات التالية.

الدخول على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف. تسجيل رقم جلوس الطالب أو الطالبة. الضغط على زر عرض النتائج. سوف تظهر تفاصيل النتيجة من الدرجات ونسبة النجاح العامة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية 2021نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية ألترم الأول 2021

كانت مشيخة الأزهر قد عقدت الامتحانات بالنظام المعتاد الامتحان الورقي، وسط أتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بوباء كورونا المستجد، وقد باشر فضيلة الشيخ / عباس كامل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عملية التصحيح للامتحانات والمراجعات الدقيقة للأوراق، بناءً على تعليمات الأمام الأكبر حتى يتم التأكد تماماً من النتائج ولا يظلم أي طالب أو طالبة نتيجة خطأ في عملية الرصد والتدقيق والمراجعة، وهو ما تم بالفعل وخرجت النتائج بصورة صحيحة ودقيقة ولم يشتكي أي طالب من النتيجة.