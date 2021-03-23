منذ ساعات قليلة طرحت وزارة التعليم السعودي رابط استفتاء اوقات الدراسة في شهر رمضان عن بعد عبر نظام نور الخاص بأولياء الأمور بهدف تحديد بدء اوقات الدراسة المناسبة في شهر رمضان لمصلحة الطلاب و الطالبات بجميع المراحل و منها المرحلة الابتدائية و المرحلة المتوسطة و المرحلة الثانوية ويتم هذا الاستفتاء إلكترونيا عبر نظام نور من وزارة التعليم 1442 ولا يشمل الاستفتاء المرحلة الجامعية.

خطوات التصويت عبر نظام نور

خطوات التصويت لأولياء الأمور عبر نظام نور على النحو التالي:-

أولا يدخل ولي الأمر على حسابه في نظام نور. سوف يظهر أمامك أيقونة الاستبيانان المرنة قم بالنقر عليها. سوف تجد أمامك الاستفتاء الخاص بتوقيت الدراسة عن بعد في شهر رمضان المبارك. قم بالدخول على الأسئلة التي أمامك ثم اختار منها الموعد المناسب لك. ثم قم بإرسال الرسالة سوف تظهر أمامك رسالة تفيد بنجاح عملية الإرسال.

بعد اختيار خيار من الاثنين والأنسب يكون الموعد المحدد و المقترح للمرحلة الابتدائية من الساعة الخامسة والنصف صباحا وحتى الثامنة والنصف صباحا أو من الساعة التاسعة صباحا أو من الساعة للعاشرة والخامس من العاشرة حتى الحادية عشر صباحا.

في حين تكون المواعيد المقترحة للاستفتاء للمرحلة الثانوية والمتوسطة من الساعة الثانية عشر ونصف وحتى الرابعة والنصف عصرا أو من الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا أو من الحادية عشر والنصف وحتى الثالثة والنصف عصرا.

كما ذكرت الوزارة عدد ساعات الدراسة لليوم في شهر رمضان في كل مرحلة يأتي ذلك بناء على الجداول المقترحة والمعلن عنها سوف تكون عدد ساعات الدراسة الخاص بالمرحلة الابتدائية حوالي ثلاث ساعات وبالنسبة للمرحلة المتوسطة والثانوية اربع ساعات.

نتيجة استفتاء اوقات الدراسة في شهر رمضان

بعد ما أطلقت وزارة التعليم عبر نظام نور استفتاء خاص لأولياء الأمور عن مواعيد الدراسة لأبنائهم الطلاب في شهر رمضان المبارك منذ ساعات قليلة لكل مرحله من مراحل التعليم عبر نظام نور عن طريق حساب أولياء الأمور ويمكن لولي الأمر التصويت على اختيار واحد من باقي الاختيارات واذا كان ولي الأمر له اكثر من طالب في مراحل تعليمه مختلفة في المدارس في هذه الحالة الرجاء التصويت على كل مدرسة خاصة بكل طالب وجاءت الاختيارات المتاحة للتصويت كما موضح بالاسفل.