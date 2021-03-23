سعر النفط اليوم وماهي أسباب وراء انخفاضه الحاد والملاحظ

سعر النفط اليوم وماهي أسباب انخفاضه الكبير في ألسعر ويرجع ذلك الحدث ألي أن تم التصريح من قبل مصادر متعددة من الأعلام حول العالم أن ما وراء حدث الانخفاض الكبير والملاحظ في سعر النفط أن هناك تخوفات كثيرة حول ما يدور من أحداث تابعة لانتشار فيروس كورونا المستجد وان الإجراءات الاحترازية الكثيرة والتشديد الكبير على عدم انتشاره هومن اهم الأسباب التي أثرة في ذلك الانخفاض لان كل ذلك ترتب علية أن الدول سوف يتم تقليل طلبها وتعاملاتها النفطية والوقود وخاصة بالبلاد الأوروبية .

وقد سبق التصريح من قبل وكالة الطاقة الدولية عدم حدوث ارتفاع كبير في أسعار النفط بشكل مستمر

سعر النفط اليوم وماهي أساب انخفاضه بالرغم أن البعض ظن وتوقع أن سوف يتم قبول طلبهم المقدم الخاص لشؤن النفط ذلك استنادا علي فضل اللقاحات الذي سبق وتم الحصول عليها في وقت مضي من العام ،ولكنها قامت بطرح وأضافت معلومات في تصريحها الشهري أن سوف يحدث ارتفاع ملاحظ في أسعار براميل النفط وقد يصل ألي حوالي سابعين دولار للبرميل الواحد وذلك نتج عنه تداول الأحاديث بين الناس عن الدورة الجديدة سوف تكون فائقة وحدوث نقص للمعروض ولكن أراؤنا وتحليلنا يقول غير الذي يطرح .

سعر النفط اليوم الذي تم تسجيله 63.99 دولار لبرنت ،61.55دولار للبراميل الخام

وكما سبق وذكرنا أن العالم يتخوف من جائحة كورونا وما يترتب من أخطار وراء انتشاره ونخوفهم من أن القيود الذي تم فرضها من اجل محاربة فيروس كورونا سوف يترتب عليها تأخر حركة الطلب علي براميل الخام من النفط ، كما صرح (كومترس بنك)أن معظم دول أوروبا ترفع أجراءات الاحتراز ضدد انتشار الفيروس مما ترتب علية قلة حركة السيارات واستهلاك النفط حرصا علي أن المرحلة الثالثة من الإصابات قد تكون اخطر واشرس مما سبق وان أجراءة الوقاية في الازدياد حرصا منهم علي سلامة المواطنين وان قلة حركة البشر قد تؤثر بشكل كبير وملاحظ من استخدم النفط بشكل يومي.

أن ألمانيا من اكبر الدول المستخدمة للنفط فرضت العزل علي المواطنين ليوم 18من شهر 4 القادم وكل ذلك التوقف البشري سوف يؤثر بشكل كبير جدا علي أسعار النفط ويجعلها تنخفض.