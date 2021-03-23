البنك الاهلى يطلق تطبيق نقاط البيع عبر الجوال ncb bank

من المقرر طرح تطبيق نقاط للبيع عبر الجوال من قبل البنك الأهلي التجاري، ويأتي ذلك ضمن خططه لدفع عملية الابتكار في السوق السعودية، وتعد الخدمة من أهم حلول التقنية المتقدة بنظام المدفوعات والتي تتيح الدفع الإلكتروني من خلال التحويل من خلال جهاز التاجر إلي جهاز خاص ببيع النِّقَاط، وتوفير خدمة سريعة، الذي يدعم كافة بطاقات مدي التي تدعم الخدمة محليا وعالميا، مع إمكانية استرداد المبالغ.

البنك الأهلي التجاري

وشوف يتم إصدار تطبيق نِقَاط البيع من قبل البنك بعد موافقه المدفوعات السعودية وأخذ تصريح فني منها، ومن خلال التعاون المشترك مع كل من شركة ممكن وذلك من خلال استراتيجية البنك للتجول الرقمي، والعمل علي توظيف التقنيات المبتكرة، واستخدام أحدث حلول الدفع الجديدة ضمن خِطَّة ورؤية المملكة 2030، ورؤية البنك في الوصول إلي أول المصارف الإلكترونية ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتوفير وسائل دفع بديلة وحديثة.

البنك الاهلي التجاري اون لاين

وأطلق البنك الاهلي التجاري مجموعة من العروض التمويلية لتلبيه احتياجات العملاء، بمزايا متعددة تقدم لأول مرة في السعودية، ومنتجات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع اتاحة الفرصة لكل من العملاء الحاليين والجدد للحصول علي تمويل عقاري وشخصي في آن واحد.

مع إمكانية الاسترداد النقدي من بطاقة الأهلي الائتمانية دون رسوم سنوية مدي الحياة، ويستمر هذا العرض حتي 31 مارس 2021.

تطبيق نقاط البنك الاهلى