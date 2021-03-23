الحصول على آيبان بنك الرياض بأكثر من طريقة

الحصول على أيبان بنك الرياض من خلال ما تم توفيره من أدوات سواء عن طريق موقع البنك أو من خلال ماكينات الصراف الآلي، وذلك لأهمية معرفة رقم الآيبان الذي يسهل عمليات التحويل المالي من أي مكان في العالم بصورة سريعة وبدون الوقوع في الخطأ كما يوفر رقم الآيبان الأمان المالي للعميل في بنك الرياض وغيره من البنوك، ولمعرفة رقم آيبان الرياض يمكنك اتباع ما نقدمه من خلال هذا المقال.

الحصول على آيبان بنك الرياض

يهدف بنك الرياض إلى اكتساب العملاء من كل مكان من خلال ما يقدمه من خدمات مميزة ويقوم بتوفير السبل التكنولوجية المختلفة لتقريب الحصول على الخدمة دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع بنك الرياض المنتشرة في المملكة ويمكن التعرف على آيبان بنك الرياض من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول على موقع بنك الرياض على الإنترنت.

من الصفحة الرئيسية يتم الضغط على حسابات وبطاقات.

من القائمة المنسدلة يتم اختيار إدارة أموالك ومنها خدمة الحصول على أيبان.

الدخول على الخدمة ووضع رقم الحساب في الخانة الخاصة به.

الضغط على الحصول على رقم آيبان وسوف يظهر لك رقم الأيبان.

كما يوفر البنك من خلال هذه الخدمة معرفة رقم أيبان أي من بنوك المملكة من خلال اختيار أيقونة بنوك المملكة وتحديد البنك.

كما يمكنك الحصول على الآيبان من خلال طرق أخرى منها أون لاين الرياض، هاتف الرياض وهو 920002470، فروع بنك الرياض، أو من خلال كشف حسابك.

معرفة رقم الأيبان من ماكينات الصراف الآلي

يمكن الحصول على رقم أيبان بنك الرياض من خلال ماكينات الصراف الآلي الكثيرة ويمكنك عمل التالي:-

وضع البطاقة في ماكينة الصراف الآلي.

كتابة الرقم السري والضغط على خدمات أخرى.

اختيار كشف حساب من الأيقونات المتوفرة.

يتم استخراج كشف الحساب وطباعته ومن خلاله يمكن معرفة رقم الأيبان.

كما يمكن الحصول على رقم الأيبان من كشف الحساب الدوري الذي يرسله البنك للعميل.

والجدير بالذكر أن معرفة آيبان بنك الرياض مهمة في إرسال واستقبال الأموال محليا ودوليا بشكل آمن، وكذلك توثيق رقم حساب المستفيد مما يحد من الاخطاء الناتجة عن كتابة أرقام الحسابات.