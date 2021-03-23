أخبار اليمن : الدفاعات الجوية تسقط طائرة تجسسية للعدوان بمأرب

الدفاعات الجوية تسقط طائرة تجسسية للعدوان بمأرب
أسقطت الدفاعات الجوية اليوم طائرة تجسسية مقاتلة تابعة لتحالف العدوان السعودي في محافظة مأرب.
وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع MQ9 أمريكية أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب.
وأشار إلى أن عملية إسقاط طائرة MQ9 الأمريكية نفذت بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد.
يذكر أن قوات الدفاع الجوي قد نجحت بإسقاط أكثر من 454 طائرة تابعة لتحالف العدوان ما بين مقاتلة ومروحية وكذلك طائرات استطلاعية وتجسسية خلال ستة أعوام من العدوان.
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