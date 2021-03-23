ردا على عقوبات لندن بسبب الإيجور.. الصين تستدعى السفيرة البريطانية لديها

جدة - نرمين السيد - استدعى نائب وزير الخارجية الصينى، تشين قانغ، اليوم، السفيرة البريطانية فى بكين، كارولين ويلسون، وقدم لها احتجاجا على العقوبات التى فرضتها بريطانيا على الصين، بخصوص إقليم شينجيانغ.





وأفادت وكالة "شينخوا" بأن تشين أعرب نيابة عن الحكومة الصينية عن "إدانته الشديدة للعقوبات أحادية الجانب التى يفرضها الجانب البريطانى بذريعة ما يسمى بقضايا حقوق الإنسان فى شينجيانغ". وأكد بحسب "روسيا اليوم"، أن الحكومة الصينية لا تتزعزع فى تصميمها على حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، وستقوم برد ضرورى ومشروع على فعل بريطانيا الخاطئ. وكانت الخارجية الصينية استدعت فى وقت سابق من اليوم سفير الاتحاد الأوروبى لديها، نيكولا شابوى، لتقديم احتجاج قوى على العقوبات التى فرضها الاتحاد على مسؤولين صينيين، بحجة انتهاك حقوق الإنسان فى الإقليم. وتريد الحكومات الغربية محاسبة الصين على الاعتقالات الجماعية لمسلمى الأويجور فى إقليم شينجيانغ بشمال غرب البلاد.

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