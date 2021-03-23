محمد بن راشد يعلن إعادة هيكلة حكومة دبى بالكامل

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، جاء إعلان الشيخ محمد بن راشد بعد ترؤسه، الثلاثاء، اجتماعا لمجلس دبى، بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد، حيث تم الكشف عن مجموعة من القرارات الهامة.

وأوضح الشيخ محمد فى تغريدة على حسابه الرسمى فى "تويتر": "إعادة هيكلة حكومة دبى بالكامل استعدادا لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة، حكومة دبى ستكون أكثر مرونة وكفاءة.. وأقدر على التعامل مع خارطة المتغيرات المستجدة".

وأضاف أن القرار الثانى شمل إعادة هيكلة غرفة تجارة دبى، وتشكيل 3 غرف تجارة للإمارة وهى غرفة تجارة دبى وغرفة دبى للتجارة العالمية وغرفة دبى للاقتصاد الرقمى، وتغيير منظومة العمل فى الغرف لتكون الذراع الاقتصادى الأهم للإمارة فى بناء قطاعات جديدة وترسيخ دورها التجارى العالمى".

كذلك أعلن الشيخ محمد عن تسمية الأخ جمعة الماجد رئيسا فخريا لغرفة تجارة دبى - وهو خير من يمثل تجار دبى وحكماء دبى - وعبدالعزيز الغرير رئيسا للغرفة.. والأخ سلطان بن سليم بخبرته الدولية رئيسا لغرفة تجارة دبى العالمية وعمر العلماء رئيسا لغرفة دبى للاقتصاد الرقمى".

وتضمنت القرارات أيضا اعتماد خارطة دبى التجارية الدولية الجديدة والتى بحسب الشيخ محمد بن راشد تتضمن خطوطا ملاحية وجوية لأكثر من 400 مدينة حول العالم حاليا، والعمل على توسيع هذه الشبكة لـ200 مدينة جديدة، لترسيخ دور الإمارة فى حركة التجارة العالمية.

كما أشار الشيخ محمد بن راشد فى تغريدة أخرى، إلى أنه تم اعتماد خطتنا الخمسية لرفع قيمة التبادل التجارى الخارجى للإمارة من 1.4 إلى 2 تريليون درهم.

ومن بين القرارات أيضا توقيع عقود عمل ملزمة مع جميع مسؤولى الإمارة ومدراء دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها مدتها 3 سنوات، تحدد فيه المخرجات والمكافآت وآلية المحاسبات".

واختتم بالقول فى تغريدة: "رسالتى وحمدان ومكتوم للجميع .. من لا يتحرك للأمام فهو فى تراجع .. ومن يركن لإنجازات الماضى يخسر مستقبله ... دبى مكانها فى المستقبل .. وقدرها أن تكون القلب الاقتصادى العالمى النابض بالحياة فى هذه المنطقة.. والقادم أجمل إذا كانت العزائم أعظم".