15 قتيلا و400 مفقود جراء حريق بمخيم للروهينجا فى بنجلاديش

وبحسب "روسيا اليوم"، ذكر يوهانس فان دير كلاو، المسؤول بالمفوضية، والذى شارك فى إفادة عبر الإنترنت من داكا فى بنجلاديش، اليوم الثلاثاء "إنه (الحريق) ضخم ومدمر"، مضيفا "ما زلنا لا نعرف مصير 400 شخص، ربما يكونوا وسط الأنقاض".
وتابع أن المفوضية تلقت تقارير عن إصابة 560 شخصا بجروح، ونزوح 45 ألفا.
وقال مسؤولون وشهود، إن حريقا ضخما اندلع فى مخيمات اللاجئين الروهينجا فى جنوب بنجلاديش، أمس الاثنين، ودمر آلاف المساكن.
ويعيش نحو مليون من أقلية الروهينجا المسلمة من ميانمار فى ظروف بائسة داخل مخيمات فى منطقة كوكس بازار، بعد فرارهم من بلدهم عقب عملية عسكرية لجيش ميانمار عام 2017.
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