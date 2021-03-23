عاجل.. برلين تستدعى السفير الصينى بعد عقوبات بكين على أوروبيين

جدة - نرمين السيد - وكانت الصين، أعلنت أمس الإثنين، قرارا يقضى بمنع عشرة أوروبيين من دخول أراضيها بينهم خمسة أعضاء فى البرلمان الأوروبى وأربعة كيانات، وذلك ردًا على فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات ضد أربعة مسؤولين صينيين بسبب مسؤوليتهم عن انتهاكات بحق أقلية الأويجور المسلمة.

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