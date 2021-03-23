الجامعة العربية تشارك فى اجتماع التحالف الدولى لمكافحة داعش

جدة - نرمين السيد - شاركت الجامعة العربية فى اجتماع التحالف الدولى ضد داعش، والذى عقد اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كنفرانس، وتناول الاجتماع الإنجازات التى تم تحقيقها والتحديات الراهنة المتعلقة بمكافحة التنظيم الإرهابي، وأوجه الدعم الذى تقدمه قوات التحالف والدول الأعضاء فى سبيل استعادة الاستقرار فى المناطق المحررة خاصة فى العراق وسوريا فى إطار الصندوق الائتمانى المخصص لهذا الغرض والذى تساهم فيه الدول الأعضاء فى التحالف الدولى.





وعرض السفير حسام زكى الأمين العام المساعد فى المداخلة التى ألقاها فى الاجتماع المخاوف حيال الأنشطة الإرهابية الأخيرة على الساحتين السورية والعراقية، حيث أصبحت البادية السورية خلال الأشهر الأخيرة مسرحا لعمليات التنظيم الإرهابى، كما شهدت الساحة العراقية تطورا مقلقا للغاية منذ بداية العام الجارى فيما يتعلق بتنشيط الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية إلى حد تمكنها من القيام بعملية مزدوجة طالت قلب العاصمة العراقية بغداد فى يناير الماضى، رغم الجهود الدؤوبة التى تقوم بها الحكومة العراقية، بدعم من التحالف الدولى، لمكافحة الإرهاب وبسط الأمن، مشيرا إلى خطورة الوضع فى عدد من مخيمات ومراكز احتجاز عناصرتنظيم داعش فى سوريا خاصة فى مخيم "الهول"، والذى يشكل بيئة حاضنة ونواة لعناصر إرهابية فى المستقبل.

وحذر "زكى"، من مخاطر عودة تنظيم داعش على السلم والأمن الدوليين، وأكد موقف الجامعة العربية وفقا لقرارات مجلس الجامعة الوزارى، من حيث إدانة كافة أشكال العمليات الإجرامية التى تشنها التنظيمات الإرهابية فى الدول العربية وفى كافة دول العالم، والتنديد بكل الأنشطة التى تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة تحت أى شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية.

ودعا إلى تعزيز التعاون الدولى فى مجال مكافحة الفكر المتطرف واقتلاع جذوره، وبذل المزيد من الجهود الدولية لمكافحة مصادر تمويل الإرهاب، وتجفيف منابعه، وفى مقدمتها تسوية النزاعات، ودعم عمليات التنمية الشاملة للمناطق المدمرة.