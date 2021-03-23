الرئيس اللبنانى يبحث مع السفير السعودى تشكيل الحكومة

جدة - نرمين السيد - وقال البخارى فى تصريح بعد اللقاء، بحسب "روسيا اليوم"، إن المملكة العربية السعودية لطالما أكدت على وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبنانى الصامد بوجه كل الأزمات، مشيرا إلى أن الرؤية السعودية للبنان تنطلق من مرتكزات السياسية الخارجية التى تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية.

ورأى أن سيادة لبنان إنجاز تاريخى تحقق عبر نضالات الشعب اللبنانى ونحن نحترم هذه السيادة، مضيفا: "الموقف السعودى يشدد على التزام المملكة بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وعلى ضرورة الإسراع فى تأليف حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبنانى من أمن واستقرار ورخاء".

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية فى تاريخه الحديث، حيث فشل الزعماء السياسيون فى الاتفاق على خطة إنقاذ، منذ اندلاع الأزمة فى 2019، مع توقف تدفقات الدولار وانتشار الاحتجاجات فى البلاد على تدهور قيمة العملة المحلية.

وارتفعت أسعار العديد من السلع الاستهلاكية مثل الحبوب إلى حوالى أربعة أمثالها منذ ذلك الحين، وتحذر هيئات خيرية من تزايد الجوع.