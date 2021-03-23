نظام نور تعمل وزارة التعليم في السعودية على رفع العملية التعليمية، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع السادة أولياء الأمور، وذلك حرصاً منها في ضرورة مشاركتهم في كافة الأمور التي تكون في صالح أبناؤهم، ولهذا قامت بإجراء عدة تحديثات على منصة مدرستي تسمح من خلالها للسادة أولياء الأمور في المشاركة بكل ما تقوم به الوزارة من اجراءات لتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية في المملكة، ومؤخراً طرحت وزارة التعليم استبيان للسادة أولياء الأمور يتم من خلاله اختيار مواعيد الدراسة في شهر رمضان المبارك وذلك للمرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية.

نظام نور استبيان مواعيد الدراسة في رمضان المبارك 2021

نظراً لأن شهر رمضان له طبيعة خاصة تختلف عن غيره من شهور العام في كل الدول الإسلامية وخاصة داخل المملكة، حيث تكثر فيه العبادات والطاعات لله عز وجل، ومع اتباع وزارة التعليم في المملكة لنظام التعليم عن بعد باستخدام منصة مدرستي بالنسبة لمدارس التعليم العام والحكومية والمنصات التعليمية الأخرى للمدارس الأهلية والدولية، فقد رأت وزارة التعليم القيام بطرح استبيان للسادة أولياء الأمور لاختيار أنسب التوقيتات لمتابعة الدروس عبر منصة مدرستي وذلك للمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والثانوية ولهذا فقد طالبت السادة أولياء الأمور الدخول على نظام نور من أجل المشاركة في الاستبيان واختيار انسب التوقيتات لمتابعة الدروس وهذه التوقيتات التي يمكن الاختيار منها كما يلي:-

وتهدف وزارة التعليم من هذا الاستبيان إلى ضمان اختيار انسب المواعيد بالنسبة للطلاب والسادة أولياء الأمور من أجل متابعة الدروس اليومية التي يحضرها الطلاب على منصة مدرستي، وذلك حرصاً منها على حضور الطلاب للحصص الدراسية التي يتم بثها عبر المنصة التعليمية، حيث يعد حضور الحصص الدراسية شرطاً أساسياً لضمان متابعة الطلاب للدروس، حيث يقوم السادة المعلمين بأخذ الغياب بشكل يومي، وتقوم وزارة التعليم بعمل إحصاء عددي يومي لبيان عدد الطلاب الذين يقومون بمتابعة الدروس التعليمية التي تقوم الوزارة ببثها على المنصة التعليمية.

وتسير العملية التعليمية في المملكة بخطى ثابته، حيث استطاعت المملكة ضمان استمرار الدراسة والعملية التعليمية في المملكة دون أي توقف كما حدث في دول أخرى بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).