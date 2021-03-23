أفضل عروض تقسيط السيارات في رمضان سيارات اقساط اقل من 1000 ريال

لا شك أن أفضل عروض تقسيط السيارات في رمضان هي سيارات اقساط اقل من 1000 ريال لكن هل هذا الأمر يمكن اعتباره جيدًا دون التفكير في كل الأبعاد الأخرى ؟ وما هي عروض السيارات الجديدة التي يمكن الحصول عليها وفي نفس الوقت دون التضحية بأهم شيئ في السيارة الجديدة وهو وسائل الأمان فلا يجب بأي حالة من الأحوال أن نلهث وراء عروض تقسيط سيارات جديدة أو مستعملة دون النظر إلى باقي العوامل التي تؤثر على أداء السيارات الجديدة فهناك تقسيط دون شروط وهناك تقسيط بدون دفعة مقدمة وهناك تقسيط سيارات 600 ريال لكن أي هذه العروض هو الأنسب لك هذا السؤال هو الذي يجب أن تتوقف عنده كثيرًا.

عروض تقسيط السيارات في رمضان

بدأت عروض تقسيط سيارات رمضان مبكرًا هذا العام حيث يمكن الحصول على عدد من السيارات المتفاوتة في القوة والسعر والتي تتفاوت ما بين سيارات السيدان والسيارات الصغيرة التي تتميز بكفاءتها على الطرق الداخلية وبين سيارات الدفع الرباعي والجيب والسيارات العائلية الكبيرة ذات الاستعمال الشاق والقوة الحصانية الكبيرة وفي النهاية فإن الكلمة الأولى والأخيرة في الحصول على عروض التقسيط الجديدة هي الدفعة المقدمة التي تعد بحق هي كلمة السر في الحصول على عروض تقسيط سيارات تنافسية.

سيارات اقساط اقل من 1000

سوف نبدأ عروض السيارات الجديدة من خلال إلقاء الضوء على عروض تويوتا حيث تشمل عروض شركة تويوتا هذا العام العديد من سيارات الدفع الرباعي وسيارات السيدان على حد سواء فمن منا لا يفكر في اقتناء جيب لاند كروزر أو تويوتا فورتشنر أو تويوتا برادو لاند كروزر وغيرها من السيارات اليابانية ذات السمعة الطيبة.

يبلغ سعر تويوتا فورتشنر 2021 الفئة الأولى حوالي 111 ألف ريال ويمكن تقسيط تويوتا فورتشنر على 60 شهرًا اقساط اقل من 1000 ريال وتحديدًا بـ902 ريال في حال تم دفع 75 ألف ريال كدفعة مقدمة وسداد ضريبة القيمة المضافة نقدًا.

في حين يبلغ سعر تويوتا لاند كروزر صالون 180 ألف ريال ويمكن تقسيط تويوتا لاند كروزر اقساط اقل من 1000 ريال على 60 شهر بشرط سداد دفعة مقدمة تصل إلى نصف الثمن أو 100 ألف ريال.

عروض تويوتا لاند كروزر GXR1 Plus V6

يصل سعر لاند كروزر GXR1 Plus V6 نقدًا في السعودية إلى 213,210 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة وعند الرغبة في الحصول على هذه السيارة ضمن فئة سيارات اقل من 1000 ريال نحتاج إلى دفع 100 ألف ريال كدفعة مقدمة حتى يتم تقسيط الباقي على 60 شهر مقابل 60 ألف والدفعة الأخيرة تشمل باقي ثمن السيارة.

تقسيط شانجان شانجان CS95 Classic 2021

تأتي شانجان CS95 موديل 2021 Classic مع محرك بسعة 2.00 لتر من نوع تيربو مع ناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات بنظام الدفع الأمامي حيث يصل سعر شانجان CS95 بدون ضريبة القيمة المضافة إلى 89 ألف ريال ويمكن الحصول عليها ضمن فئة تقسيط سيارات 600 ريال عند التقسيط بدون مقدم على 60 شهرًا واستكمال الباقي عند التملك.