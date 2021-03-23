تردد قناة مكسبي الرياضية 2021 لمتابعة المباريات دون تشفير على النايل سات ، تُعد قناة مكسبي الرياضية أحد أهم القنوات الرياضية المصرية المجانية التي انتشرت مؤخرًا وحققت نسب مشاهدة عالية رغم انها تعتبر قناة حديثة وقد بدأ انطلاقها في أكتوبر 2020، ونظرًا لحصول القناة على شعبية كبيرة في الوسط الكروي وإقبال كبير من الجمهور عليها، فقد قامت إدارة القناة بتحديث التردد و أصبحت ذات جودة عالية وانتشرت على نطاق واسع في جميع انحاء الوطن العربي، كما أنها تمتلك العديد من المميزات التي جعلتها من أفضل القنوات الرياضية المتواجدة وأصبحت منافس قوي لمعظم القنوات الرياضية، فهي يتم بثها مجانًا على القمرين النايل سات والعرب سات.

تردد قناة مكسبي 1، 2 الجديد على القمر الصناعي النايل سات

لقد تعرضت قناة مكسبي العامة لعطل فني وحدوث خطأ تقني في البث، لذلك قامت إدارة القناة بتحديث تردد القناة ليصبح قناة مكسبي 1 وقناة مكسبي 2، ودعت المشاهدين إلى تحديث تردد القناة، وتم تحسين البث ليصبح بجودة فائقة، ويُمكن من خلال هذه التقنية متابعة جميع المباريات المحلية والعالمية والأفريقية.

القمر الصناعي : نايل سات

الاستقطاب : رأسي

التردد : 11595

معدل الترميز : 27500

التردد الجديد لقناة مكسبي على النايل سات

أو من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي : نايل سات

الاستقطاب : أفقي

التردد : 11411

معدل الترميز : 27500

الدخول إلي الإعدادات من ريموت جهاز الإستقبال ( قائمة menu ).

الضغط على خيار التركيب ( Installation ).

الضغط على خيار التثبيت اليدوي ( Manual Installation ).

إدخال تردد قناة مكسبي الجديد والاستقطاب.

الضغط على خيار ( Ok ).

يبدأ الجهاز بالبحث عن التردد الذي تم إدخاله ليتم تثبيته على الجهاز.

كيفية استقبال ترددات قنوات مكسبي على القمر الصناعي النايل ساتأهم المباريات التي تذاع على قناة مكسبي الرياضية

لقد تصدرت قناة مكسبي مؤشرات البحث على جوجل كواحدة من أهم القنوات الرياضية الفضائية رغم انها حديثة ولكن حظت بقاعدة كبيرة من الجمهور المتابعين للمباريات الرياضية، حيث أنها تخصصت بعرض العديد من المباريات الهامة التي كان ينتظرها الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، ومن أهم المباريات التي تم عرضها عبر القناة مباريات كأس العالم للأندية، ومباراة الأهلي وفيتا كلوب، ومباراة الزمالك والترجي، وتقوم بعرض مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية، حيث من المنتظر أن تذيع مباراة مصر وكينيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية الخميس المقبل على ملعب موي الدولي الرياضي بالعاصمة نيروبي.