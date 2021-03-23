طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2021 بطريقة أمنة تصل إلى 1200 شدة في اليوم PUBG Mobile

سنخبرك اليوم بكيفية الحصول على شحن شدات ببجي دون إنفاق المال في الواقع، ونتعرف على أفضل طريقة للحصول على UC في ببجي موبيل وهي في الواقع طريقه مجانية، فمن أكثر الألعاب شهرة هي لعبة ببجي سواء في عالم الأخبار أو بالنسبة للاعبيها وتحديثاتها المستمرة، ونعلم أنك كنت تبحث عن طرق للحصول على شحن uc منذ أن كنت تلعب اللعبة لبضعة مواسم. لذا فقد أتيت إلى المكان الصحيح. لنبدأ دون إضاعة الكثير من الوقت للتعرف عليها.

شحن شدات ببجي

هناك الكثير من الطرق التي يمكنك الحصول على شدات منها منها شحن شدات مجانية، مع تحديث ببجي موبايل الموسم الحالي، كما صدرت لعبة ببجي نيو ستيت، لنبدأ بفهم الأساسيات أولاً في لعبة ببجي:

شدات أو UC هو مصطلح قصير لـ Unknown Cash، وهو مصطلح يستخدم في عالم ألعاب الفيديو.

وأيضا هي عملة أو نقود مقبولة في جميع أنحاء العالم بدلاً من إعطائها اسما بالدولار الأمريكي أو اليورو أو اسم عملة أخرى.

تستخدم وحدات UC هذه لشراء عناصر داخل اللعبة، مثل الأزياء وجلود المسدسات والمركبات والصناديق المتميزة، والتي لا تتوفر مجانًا.

هذه هي الأصول الأكثر قيمة لـ ببجي موبيل لا تحتوي نقاط المعركة أو نقاط المعركة الخاصة بك على قيمة كبيرة مقارنة بوحدات UC.

أفضل طريقة الحصول على شدات PUBG Mobile

والآن دعنا نرى كيفية الحصول على UC، سنخبرك بأفضل 4 طرق للحصول على UC في PUBG Mobile وهي:

يجب عليك أولا تحميل برنامج من جوجل بلاي يدعى (pop star magic)، هذا البرنامج من أسهل وأسرع البرامج المستخدمة لأنة مجرب شخصيا، بعد تحميل البرنامج والانتهاء من تحميلة اضغط على كلمة دعوة invite، ثم إدخال هذا الكود RGDUC4C، لكي تحصل على أكثر من 1200 عملة مجانا، كما يوفر لك البرنامج الكثير من الطرق التي تحصل من خلالها على عملة، ثم تحويله إلى بطاقات جوجل بلاي ومن ثم شراء الشدات من ببجي.

الحصول على الشدات عن طريق مواقع شحن الشدات، والتي تقدم اسعار وعروض متنوعة.

ومن هذه الطرق: هو العجلة الدوارة التي تعطى أكثر من 4000 نقطة، حيث تستطيع لفها 5 مرات في الساعة.

والصندوق الذهبي التي يعطى هداية كل 5 دقائق.

وأخيرا مشاهدة الإعلانات التي تعطى ضعف العملات.

شحن شدات بابجي موبيل

وأخيرا بعد الانتهاء من تجميع العملات اذهب لتحويلها إلى بطاقات جوجل بلاي وكل ما ستحتاج إليه هو أيميلك الإلكتروني فقط، وهذه العملية تستغرق من 3 إلى 7 أيام، ولكن لا تقلق هذا البرنامج أمن ومجرب شخصيا حيث تم الشحن من خلاله لي ولأصدقائي، فهو يعد من أفضل البرامج الصادقة حقا.