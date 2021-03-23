موعد تقديم الاختبارات النهائية 1442 بالمملكة الترم الثاني، يهتم أولياء الأمور والطلاب في الوقت الحالي بالبحث عن موعد تقديم الاختبارات النهائية الخاصة بجميع الطلاب داخل المملكة السعودية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك خاصة أنه لم يتبقى ألا أيام قليلة ويهل علينا هذا الشهر الكريم، وبالتالي يهتم الجميع بمعرفة موعد تقديم الاختبارات النهائية قبل شهر رمضان المبارك حيث قام الآلاف من أولياء الأمور بالتواصل مع وزارة التعليم لكي يتم تقديم الاختبارات وبالتالي قامت الوزارة بدراسة هذا الأمر، وقامت بتحديد موعد بداية الاختبارات النهائية لجميع المراحل الدراسية داخل المملكة.

موعد تقديم الاختبارات النهائية

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بتحديد الاختبارات النهائية وأكدت أنها سوف تبدأ بعد إجازة عيد الفطر المبارك داخل المملكة وتم تحديد يوم الحادي عشر من شهر شوال الذي يوافقه الثاني والعشرين من شهر مايو، حيث قامت وزارة التعليم في العام الماضي ب انهائه قبل قدوم شهر رمضان ولكن في هذا العام اختلفت المواعيد.

التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني

قامت وزارة التعليم بالمملكة بتحديد بدء العام الدراسي الجديد وتحديد موعد الاجازات الرسمية في هذا العام وتحديد موعد اجازة عيد الفطر المبارك وعودة المدارس، حيث يمكنكم التعرف على المواعيد بالتفصيل من خلال السطور القادمة.

سوف يبدأ العام الدراسي الثاني داخل المملكة السعودية يوم الرابع من شهر يونيو 1442 أما بالنسبة لإجازة عيد الفطر المبارك 17 /9/ 1442 واختبارات الفصل الدراسي الثاني سوف تبدأ 1/10 1442 وعودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 18/6/1442 أما بداية اجازة نهاية العام سوف تبدأ 22/10.

موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

وزارة التعليم بالمملكة السعودية قامت بتحديد موعد بدء الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية وبالتالي سوف تبدأ الدراسة بعد شهر رمضان المبارك الذي لم يتبقى عليه الأيام قليلة، ولكن في الوقت الحالي لم تقم الوزارة بتحديد موعد الاختبارات النهائية خاصة أن العديد من أولياء الأمور قام بمطالبة وزارة التعليم أن يتم تقديم الاختبارات قبل عيد الفطر ولكن لم يتم تحديدها حتى الآن.

سوف يستمر التعليم الجامعي بالمملكة السعودية عن بعد في جامعة أم القرى وجامعة الطائف، وكذلك في جامعة نجران وجامعة جدة، أما بالنسبة للاختبارات النهائية سوف تكون عن بعض المقررات النظرية.