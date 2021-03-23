كورونا يهاجم جنود حلف الناتو في ليتوانيا

كورونا يهاجم جنود حلف الناتو في ليتوانيااصِيب عدة جنود في كتيبة تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ويقودها الجيش الألماني في ليتوانيا بفيروس كورونا.

وأعلنت متحدثة باسم قيادة العمليات في مدينة بوتسدام الألمانية أن جنودا نرويجيين جنودا هولنديين بالإضافة إلى جندي ألماني هم من بين الحالات التي جاءت نتيجة مسحتها إيجابية.

وصرحت المتحدثة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء أن الجنود المصابين تم وضعهم في الحجر الصحي مشيرة إلى انه سيتم فرض نوع من الإغلاق المصحوب بقيود على المخالطات والتجول إلى حين تتبع سلسلة مخالطاتهم.

وأضافت المتحدثة أنه نظرا للموقف الراهن سيتم وقف أعمال التدريب والتمرين بشكل مؤقت لافتة إلى ان التكليف الصادر للكتيبة مستمر دون تغيير وسيتم تنفيذه، وكشفت أن أول حالات كورونا تم تسجيلها مطلع الأسبوع الجاري.

وتم تسجيل أكثر من 210 ألف حالة إصابة بكورونا في ليتوانيا منذ بدء الجائحة فضلا عن تسجيل أكثر من 3500 حالة وفاة جراء الإصابة بالمرض.

تجدر الإشارة إلى ان الجيش الألماني يقود كتيبة قتالية متعددة الجنسيات تتألف من نحو 450 جنديا بهدف تأمين الجناح الشرقي للناتو.

وإلى جانب الألمان، ينفذ حلفاء من دول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) وآيسلندا والتشيك والنرويج تكليفا قرره الناتو في 2016 بالتواجد على مسافة نحو 100 كيلومتر من حدود ليتوانيا مع روسيا لحماية الجمهورية السوفيتية السابقة وذلك في رد فعل من الحلف الأطلسي على الصراع في أوكرانيا.

المصدر: (د ب أ)

