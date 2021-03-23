أخبار اليمن : الامين العام المساعد يعزي باستشهاد محمد الشقاقي

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الامين العام المساعد يعزي باستشهاد محمد الشقاقي

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب ، برقية عزاء ومواساة في إستشهاد الشيخ محمد عبدالكريم الشقاقي، الذي استشهد في احدى جبهات الدفاع عن الوطن وحماية اراضيه وسيادته واستقلاله. الامين العام المساعد يعزي باستشهاد محمد الشقاقيبعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب ، برقية عزاء ومواساة في إستشهاد الشيخ محمد عبدالكريم الشقاقي، الذي استشهد في احدى جبهات الدفاع عن الوطن وحماية اراضيه وسيادته واستقلاله. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى والد الشهيد الشيخ / عبدالكريم احمد الشقاقي، وكافة ال الشقاقي ، بالدائرة 2 أمانة العاصمة، عبّر الامين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن احر التعازي واصدق المواساة في هذا المصاب.. وأبتهل إلى الله الكريم أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".



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