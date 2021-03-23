روسيا ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء حرب اليمن

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الروسية -فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ترحب بمبادرة المملكة العربية السعودية للتسوية السلمية للأزمة فى الجمهورية اليمنية، وترحب بهذه المقترحات وتدعو الأطراف المتناحرة إلى دراستها بشكل دقيق وكامل".

وأضافت الوزارة: "كنا ولا نزال ندعو إلى إنهاء المواجهة العسكرية المستمرة فى اليمن بأسرع وقت ممكن مع ضمان الاستقرار المستدام والتوافق الوطنى فى هذا البلد، وننطلق من أن تحقيق تسوية شاملة وطويلة الأمد لهذا النزاع ممكن بناء على أخذ مصالح كل القوى السياسية البارزة فى اليمن بعين الاعتبار بطريقة مناسبة".

وأوضحت الخارجية الروسية، أن "هذا الأمر يشمل رفع الحصار البحرى والجوى والبرى عن أراضى البلد بشكل كامل، وكذلك اتخاذ الخطوات العملية العاجلة الأخرى الهادفة إلى معالجة الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية والإنسانية الحرجة فى الجمهورية اليمنية".

وأكدت روسيا فى البيان عزمها "مواصلة دعم الجهود المناسبة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنى باليمن، مارتين جريفيث، مع التشجيع النشط لكل من الرئيس اليمنى، عبد ربه منصور هادى، وقيادة الحوثى على إبداء موقف بناء واستعداد لتقديم تنازلات عند النظر فى الخلافات القائمة".