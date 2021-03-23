اتهامات بتنفيذ 10 عمليات قتل من الدرجة الأولى لمطلق النار فى كولارادو

جدة - نرمين السيد - وحددت قيادة الشرطة المحلية خلال مؤتمر صحفى هويات 10 أشخاص قتلوا جراء الهجوم، الذى وقع مساء الاثنين فى محل "كينغ سوبرز" بالمدينة، تتراوح أعمارهم من 20 إلى 65 سنة، بينهم رجل شرطة فى 51 عاما له 7 أطفال.
وأكدت الشرطة، بحسب "روسيا اليوم"، أن حالة المشتبه فيه البالغ 21 عاما كانت مستقرة بعد إصابته وإلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن، وذكرت أن الادعاء وجه إليه اتهامات رسمية بتنفيذ 10 عمليات قتل من الدرجة الأولى، بينما لم يتم حتى الآن تحديد دوافع الهجوم.
بدوره، قال حاكم كولورادو خلال المؤتمر: ":قلبى يؤلمنى اليوم... لم نخسر 10 أرواح فحسب بل هذا رعب وإرهاب حقيقيان بالنسبة لنا".
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