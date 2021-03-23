شروط قرض آهل من بنك التسليف قرض يصل إلى 60 ألف ريال سعودي

شروط قرض آهل، يقدم بنك التسليف والذي يعرف ببنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات التي تهم المواطنين على أرض المملكة، حيث يسعى بنك التنمية إلى حمل جزء من الأعباء التي تواجه المواطنين ماديًا نظرًا للظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يقدم العديد من الخدمات التي يكون هدفها الأول هو مساعدة الأسر محدودة الدخل وذو الدخل المتوسط لتحسين مستوى المعيشة الخاص بهم، كما يتم تقديم القروض من بنك التنمية الاجتماعية بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية كما أنه لا يوجد فوائد على قيمة القرض أو رسوم مالية.

ماهي شروط قرض آهل

يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط قرض آهل التي من خلالها يتم الحصول على القرض، وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بتحديد عدد من الشروط التي يجب توافرها لدى المستفيدين للحصول على قرض التنمية الاجتماعية وتلك الشروط تتلخص في الآتي:

يجب أن يكون راتب الشخص الذي يتقدم للقرض لا يزيد عن 10 آلاف ريال سعودي، ولا يقل الراتب عن 2000 ريال سعودي.

المستفيدين من قرض بنك التسليف هم الذي قد سجلوا أسمائهم في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يجب أن تكون مدة التسجيل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لا تقل عن سنتين.

يجب أن يتم تقديم كفالة وفق لنموذج 105 وذلك بالنسبة للموظف وأيضًا المتقاعد الذي كان يعمل في قطاع خاص.

يتم تقديم كفالة لربة المنزل وأيضًا الطلاب وفق نموذج 105.

قرض تمويلي شخصي

إن قرض آهل السعودي من الخدمات التمويلية الاجتماعية التي يقدمها بنك التسليف في المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة أصحاب الدخل المنخفض وفئات عديدة أخرى كالمتقاعدين وكبار السن وأيضُا المطلقات والمرأة التي هجرها زوجها والكثير من الفئات الأخرى التي تحتاج إلى دعم مادى لمواجهة مصاعب ومتاعب الحياة، ويقوم البنك بتحديد حجم القرض وفقًا للحالة التي أمامه وأيضًا وفقًا لمعايير أخرى مثل حجم ومقدار الدخل الشهر للمستفيد، ويصل حجم قرض آهل إلى 60 ألف ريال سعودي وقد يزيد.

مميزات قرض آهل من بنك التسليف

يتمتع بنك التسليف بالعديد من المميزات التي تجعله المتقدم الأول في مجاله ومن أهم ما يميز قرض آهل بنك التنمية الاجتماعية أنه لا يحتاج إلى رسوم مادية أو فوائد مثل غيره من البنوك الأخرى، كما أن فترة سداد القرض تصل مدتها إلى 5 سنوات بالإضافة إلى أن القرض تابع لأحكام الشريعة الإسلامية.

بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات التمويلية التي تعمل على الارتقاء المادي للأفراد والشركات، حيث يقدم تسهيلات كثيرة وتقديم قروض آهل بدون رسوم مالية وبدون فوائد وذلك في ظل ما تشاهده البلاد من ظروف استثنائية بسبب هذا الوباء المنتشر لذلك يقدم البنك خدمات عديدة وقروض آهل تبدأ من 18 ألف ريال سعودي حتى 60 ألف ريال سعودي.

قرض الأسرة من بنك التسليف

قد تتعرض الأسرة إلى فقدان من يعولها وقد يتعرض رب الأسرة إلى فقدان وظيفته لأي سبب من الأسباب، وهنا يأتي دور بنك التسليف السعودي حيث يقدم عروض وقروض للأسرة على أن يقوم رب الأسرة بعمل مشروع خاص به ليوفر لأهله وأسرته متطلبات الحياة الأساسية في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد لذلك فإن قرض الأسرة يوفر احتياجات الأسرة المالية لمواجهة مصاعب الحياة ويمكن الحصول على القرض من خلال الاون لاين وذلك عبر الدخول على الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية والتقديم على قرض الأسرة.

الفئات المستحقة للقرض

إن قرض آهل من القروض التي يطرحها وزارة التنمية الاجتماعية ويتم تقديم قرض آهل السعودي لعدد معين من الفئات مثل الأشخاص المتقاعدين والأشخاص الذين يعملون بالقطاعات العامة والقطاعات الخاصة، كما يقدم بنك التنمية قروض للنساء خاصة الأرامل والنساء المهجورات والنساء المطلقات، حيث إن قرض آهل من القروض والمنتجات الممتازة التي أطلقها بنك التنمية بالمملكة العربية السعودية حيث يتم الحصول على قرض قيمته 60.000 ريال سعودي دون أي رسوم الإضافة إلى أن فترة السداد الخاصة بالقرض تكون طويلة وميسرة ويعتبر آهل من أفضل المنتجات التمويلية بالمملكة.

طريقة التقديم على قرض آهل عبر الانترنت

إن قروض بنك التنمية الاجتماعية هدفها الأول هو خدمة المواطنين وتيسير أمورهم المالية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد اقتصاديًا، حيث إن الكثير من الأشخاص قد فقدوا أعمالهم بسبب جائحة كورونا كوفيد19 وبنك التنمية الاجتماعية يقدم العديد من القروض ومنها قرض آهل، حيث يمكن التقديم على قرض آهل بطل سهولة ويسر من خلال الخطوات الآتية التي سوف نوضحها حضراتكم وهي أن يتم أولاً إلى الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك التسليف.

يضغط المواطن أو العميل المستفيد من القروض التي يقدمها بنك التسليف على كلمة التقدم الإلكتروني ومن خلال الضغط على تلك الأيقونة سوف يظهر صفحة أخرى بها العديد من الخانات الفارغة التي يجب أن يقوم المستفيد بكتابة البيانات بها مثل رقم الهاتف ورقم الهوية الوطنية وغيرها من البيانات المطلوبة ثم إرفاق المستندات التي يطلبها البنك والضغط أخيرًا على كلمة تقديم الطلب.

إن قرض آهل الميسر يعد من القروض التي يقدمها بنك التسليف والادخار داخل المملكة العربية السعودية والذي يعرف باسم بنك التنمية الاجتماعية فإنه من البنوك التي تقدم العديد من القروض التي تتميز بمرونتها واتباعها للشريعة الإسلامية وبدون فوايد فضلاً عن أن فترة سداد القروض تصل إلى 5 سنوات وهي قروض ميسرة يمكن لأي مواطن بالمملكة الحصول على القروض وفق شروط معينة واهمها تقديم ضمان لسداد القروض في مواعيدها.