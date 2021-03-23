بأيدي سعودية 100%.. تعرف على القمر الصناعي الجديد شاهين سات

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن نجاح إطلاق القمر الصناعي شاهين سات، وذلك يوم الإثنين 23 مارس 2021، وتتوقع السعودية أن يكون نقلة نوعية في مجال الأقمار الصناعية، حيث تم تطويره ليصل إلى مستوى متقدم في مجال الفضاء.

في السطور التالية، نتعرف على القمر الصناعي السعودي الجديد، والذي يوصف كونه القمر السعودي17، وأبرز مزاياه ووظائفه ومهامه، وسنعطي نبذة مختصرة عن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، صاحبة الإنجاز التقني الكبير.

القمر الصناعي السعودي شاهين سات

أطلقت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية القمر الصناعي شاهين سات، وذلك من قاعدة بايكونور الموجودة في دولة كازاخستان وتخضع للسيادة الروسية، على متن الصاروخ الروسي “سيوز 2″، في 23 مارس وهذا بدلًا من يوم 20 من الشهر ذاته، وجاء التأجيل نتيجة لارتفاع في الضغط بسبب الظروف المناخية، هذا إلى جانب الرغبة في عدم المخاطرة بالقمر الصناعي.

ويأتي هذا القمر الصناعي السعودي الجديد، شاهين سات ، تتويجًا لسلسلة من النجاحات والتطويرات لمجموعة من الأقمار الصناعية التي تعمل على تقديم خدمات الاستطلاع والتصوير، حيث سبق للمدينة إطلاق 17 قمرًا صناعيًا خلال العشرين عامًا الماضية.

في هذا السياق صرح الدكتور/ أنس بن فارس الذي يشغل منصب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، “أن هذا الإنجاز يعد نتاجًا للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع”.

مواصفات القمر الصناعي شاهين سات

يتميز هذا القمر أنه تم تصنيعه وتطويره خلال فترة زمنية وجيزة، وجاءت مواصفاته على النحو التالي:

أبعاد القمر الصناعي شاهين سات هي 56× 56× 97 سم.

وزنه لا يتجاوز 75 كيلو جرامًا.

دقة التصوير تصل إلى 0.9 متر.

شاهين سات يتضمن حمولة تليسكوب ذو دقة عالية في التصوير، وبه أيضًا حمولة تتبع السفن البحرية.

وظائف ومهام القمر الصناعي السعودي شاهين سات

أوضح رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أن هذا القمر قد تم تطويره على يد فريق سعودي هندسي في مختلف المجالات الهندسية، بالإضافة إلى شركاء المدينة الذين تعاونوا على تطوير القمر الصناعي السعودي شاهين سات.

حيث يعمل القمر الصناعي الجديد على تقديم صور فضائية لقطاعات الدولة السعودية بين القطاع الحكومي وكذلك القطاع الخاص، وذلك من أجل خدمة أهداف التنمية في بلاد الحرمين.

أيضًا يعمل شاهين سات على تتبع السفن البحرية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات المتقدمة.

كما أن القمر الصناعي السعودي الجديد يعمل على تقديم صور للأرض من مدارات منخفضة لها دقة عالية عن طريق حمولة التليسكوب التي تتميز بدقة فائقة في التصوير.

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

قامت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالكثير من الإنجازات الخاصة في المجال الفضائي، حيث أنها تعمل في هذا المجال منذ عام 1405هـ، لتُقدم الكثير من المجهودات والإسهامات للمراكز البحثية التي تتبع الجهات الحكومية والجامعات.

حيث أن المملكة العربية السعودية هي صاحبة المركز الأول بين الدول العربية في عدد الأقمار الصناعية، والتي كان آخر أقمارها هو القمر الصناعي شاهين سات.

يكمن الهدف الرئيسي للمدينة هو تحقيق المكانة المناسبة للمملكة العربية السعودية في قطاع الفضاء، خاصة أنه المقصد الأول للدول المتقدمة لأنه يتميز بالنمو المستدام لبناء مستقبل اقتصادي واستراتيجي.

كما أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قد مثلت الدولة السعودية في العديد من المجالات في السنوات الماضية، وتعمل المدينة على نمو قطاع الفضاء وما يرتبط به من تقنيات وخدمات حتى تستطيع نقل تقنيات الفضاء وتسخيرها لأهداف رؤية المملكة السعودية وأهداف الهيئة لعام 2030 في ريادة الفضاء.

وبهذا يُعد القمر الصناعي السعودي ما هو إلا تطور في المجال الفضائي الخاص بالمملكة السعودية، والذي تسعى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ليصل إلى أعلى مكانة بحلول العام 2030.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على القمر الصناعي السعودي شاهين سات، وأهم مواصفاته، وعلى الوظائف والمهام المكلف بها، وتطرقنا إلى نبذة حول مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية