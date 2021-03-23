تمويل شخصي بنك الراجحي في خلال ٣٠ ثانية والشروط والمميزات

تمويل شخصي بنك الراجحي وما هي شروطه والمميزات التي يمكن للمواطن أو المقيم الحصول عليها فهو لا يفرق بين المقيم أو المواطن وهل يتفق مع أصول الشريعة الإسلامية، أصبح العديد من المواطنين يفضلون التمويل المقدم من البنوك وذلك بسبب المميزات العديدة التي يقدمها للمواطنين فيمكنكم القيام بعمل هذا التمويل لتسديد أقساط منزل أو مدرسة الأطفال، تجديد المنزل أو الأثاث، السفر أو شراء سيارة كل هذه الأشياء يمكن القيام بها بكل سهولة مع التمويل الذي يقدمه بنك الراجحي.

تمويل شخصي بنك الراجحي وأنواعه

يوجد داخل البنك العديد من الخدمات التي يقدمها للمواطنين والمقيمين وجميع هذه الخدمات متوافقة مع الشريعة الاسلامية وقد قام البنك بمصادقتها جميعا من خلال دراسة الهيئة الشرعية، تمكنك الحصول على التمويل لفترة استحقاق تستمر لمده ٦٠ شهر كما يوفر التمويل الوطني للمقيم والمواطن حماية من التغير في أسعار السلع ، فيحتوي بنك الراجحي على أكثر من نوع من التمويل الشخصي وهم:

تمويل وطني تمويل بتحويل الراتب. تمويل لتقسيط السيارات يسهل هذا النوع من التمويل التابع لبنك الراجحي العميل لشراء سيارة جديدة أو مستعملة ويشترط تحويل الراتب. تمويل بضمان العقار ويعتبر هذا النوع من التمويل مخصص فقط للمواطنين السعوديين فقط ويمكنك الحصول على التمويل وتحسب نسبة التمويل علي حسب قيمة العقار وشرط أن يكون الراتب للقطاع الحكومي ٥٠٠٠ ريال سعودي والقطاع الخاص ٧٥٠٠ ريال سعودي. تمويل للمتقاعدين تمويل بضمان العقار يسهل هذا النوع شراء العقار أو قطعة الأرض ومتوافقة مع الشريعة الاسلامية وفى أقل من ٣٠ ثانية يمكن تطبيق هذا النوع من التمويل.

أختيار النوع المناسب والمتوافق مع احتياجاتك الشخصية من خلال تلك الأنواع وكما نعلم اتجاه العديد من الأشخاص للتمويل الشخصي بعد الأزمة التي يمر بها العالم بأكمله.

التسجيل فى التمويل الشخصي لبنك الراجحي

يمكن التسجيل فى التمويل الذي يقدمه الراجحي عن طريق الانترنت حيث تقوم بتحميل التطبيق الجديد لبنك الراجحي وتسجيل بيانات العميل المطلوبة من الأسم ورقم البطاقة وأختيار الرقم السري بعد أدخال كلمة السر المرسلة على جوالك والانتهاء من التسجيل يمكن تغير كلمك السر مرة أخري.