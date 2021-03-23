عاجل| السودان يوافق على وساطة إماراتية لحل الخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وكان السودان، تقدم بطلب رسمى لوساطة رباعية من واشنطن والأمين العام للأمم المتحدة والاتحادين الإفريقى والأوروبى، لحل الخلاف حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، في أعقاب فشل المفاوضات بين الدول الثلاثى.

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