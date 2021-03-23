السلطات الأمريكية تكشف هوية منفذ هجوم كولورادو

جدة - نرمين السيد - وأكد مدعى دائرة بودلير، مايكل دوغيرتى، أن العيسى البالغ 21 عاما من عمره مقيم فى مدينة أرفادا بكولورادو، وعاش معظم سنوات حياته فى أراضى الولايات المتحدة.

وأوضح دوغيرتى أن المتهم عمل، حسب التحقيق، لوحده، وهو يخوض حاليا العلاج فى مستشفى محلى ومن المقرر إحالته إلى سجن دائرى فى وقت لاحق من الثلاثاء.

بدورها، أكدت قيادة الشرطة المحلية أن حالة العيسى كانت مستقرة بعد إصابته فى الرجل وإلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن، وذكرت أن الادعاء وجه إليه اتهامات رسمية بتنفيذ 10 عمليات قتل من الدرجة الأولى، بينما لم يتم حتى الآن تحديد دوافع الهجوم.

وقتل 10 أشخاص على الأقل بينهم رجل شرطة بعملية إطلاق نار فى محل "كينغ سوبرز" بمدينة بودلير مساء أمس الاثنين.

ويعد هذا الحادث ثانى إطلاق نار جماعى يهز الولايات المتحدة خلال أسبوع ويسفر عن سقوط قتلى، حيث سبق أن قتل قبل 6 أيام 8 أشخاص بينهم 6 نساء من أصل آسيوى فى 3 صالات تدليك بمدينة أتلانتا ومحيطها بولاية جورجيا، وتم توجيه الاتهام بتنفيذ الهجوم إلى شاب يبلغ من العمر 21 عاما.