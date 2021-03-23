رابط الإستعلام فاتورة التليفون الأرضي مارس 2021 عبر موقع المصرية للإتصالات we

يواصل الآلاف من المشتركين في خدمة التليفون الأرضي يوميًا عمليات البحث عن فاتورة التليفون المنزلي لشهر مارس لعام 2021 لسداد الفاتورة قبل قطع الخدمة عن العملاء غير المسددين للفاتورة، وخلال موقع ثقفني الإخباري نستعرض معكم كافة المعلومات عن كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي ورابط الإستعلام عن الفاتورة من الشركة المصرية للإتصالات.

فاتورة التليفون الأرضي

تقوم الشركة المصرية للإتصالات في جمهورية مصر العربية، بإصدار فاتورة التليفون الأرضي كل 3 شهور بنظام الربع سنوي وذلك عبر الموقع الرسمي للشركة علي الأنترنت، حتي يتمكن جميع العملاء من الدخول برقم التليفون الخاص علي الموقع والبدء الإستعلام عن الفاتورة خلال فترة السماح المحددة من الشركة والتي تصل لمدة شهر يمكن خلالها لجميع العملاء معرفة الفاتورة وسدادها بالطرق المتاحة.

رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

نقدم لكم في موقع ثقفني الإخباري، رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس لعام 2021 من خلال الدخول عبر الرابط التالي وإتباع الخطوات اللازمة لمعرفة قيمة الفاتورة الخاصة بكل عميل ومشترك في الخدمة والبدء في عمليات السداد.

1- الدخول لموقع الشركة المصرية للإتصالات.

2- إدخال رقم كوم المحافظة التابع لها العميل.

3- إدخال رقم التليفون الخاص بالعميل المستعلم عن الفاتورة.

4- ثم الضغط علي كلمة عرض فواتير لمعرفة قيمة الفاتورة.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

وحددت الشركة المصرية للإتصالات، طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لجميع العملاء بالمحافظات، والتي تنوعت في إطار عمليات التسهيل علي العملاء المشتركين في الخدمة وهي كالتالي:

1- السداد عبر مقرات السنترات في المدن والقري.

2- السداد عبر فوري ومصاري من خلال المكاتب المنتشرة علي مستوي الجمهورية.

3- السداد الإلكتروني من خلال خاصة الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للشركة بواسطة الفيزا كارت.

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