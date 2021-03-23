فتح الحساب الجاري أونلاين بكل سهوله من الراجحي

فتح الحساب الجاري، من مصرف الراجحي من اهم الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة، كما اعلن المصرف عن كيفيه فتح الحساب الجاري الكترونيا بكل سهوله عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما اعلن أيضا مصرف الراجحي عن اهم البرامج والخدمات مثل برنامج شهر التمويل الجديد و كيفيه فتح محفظه إلكترونية عبر مصرف الراجحي والذي يمكن الحصول عليهم الكترونيا أيضا، وسوف نقوم الآن بشرح الحساب الجاري بالتفصيل وعرفه شروطه وكيفيه الفتح من خلال المقالة الأتية.

مميزات فتح الحساب الجاري

اعلن مصرف الراجحي عن مميزات فتح الحساب الجاري الكترونيا والتي تكتمن في النقاط الأتية:

يمكن تنفيذ أي عمليه من عمليات الأوامر المستديمة.

سهوله فتح الحساب الجاري الكترونيا في دقائق.

يمكن سداد الفواتير والمدفوعات من خلاله.

الحصول علي بطاقه صراف بعد فتح الحساب.

إصدار ككشف حساب مجاني لحركات الحساب.

يمكن من خلالها التسجيل في مباشر.

إيداعات وتحويلات داخليه بكل سهوله.

يمكن من خلال الحساب أجراء معاملات مصرفيه للقنوات المختلفة.

شروط فتح الحساب الجاري

كما أن مصرف الراجحي اعلن عن الشروط اللازمة والتي يجب توافرها بالعميل حتي يتمكن من فتح الحساب الجاري الكترونيا بكل سهوله، وهذه الشروط تكتمن في الأتي:

هويه وطنيه أو هويه المقيم وتكون ساريه.

يجب أن يكون عمر العميل 15 سنه للقاصر و 18 سنه للبالغ.

يجب إدخال العنوان صحيحا دون أخطاء.

يجب أن يكون رقم الهاتف مسجل برقم العميل ومن احد مزودي الخدمة.

يجب أن يكون للعميل حساب مفعل في منصة ابشر.

عدم وجود تسجيل للعميل حاليا بالمصرف.

كيفيه فتح الحساب الجاري

والجدير بالذكر أيضا انه تم الإعلان علي كيفيه فتح الحساب الجاري الكترونيا بكل سهوله ودون الحاجة إلي الذهاب ألى أي فرع للمصرف، وذلك لضمان نجاح فتح الحساب الجاري بنجاح يرجي اتباع الخطوات الأتية: